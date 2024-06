Oggi i truffatori da call center sono scatenati, in un’ora e mezza al numero di lavoro sono arrivate due chiamate, una dal 035574600 e una da numero privato; due chiamate pressoché identiche. Purtroppo non sono riuscito a registrare il messaggio vocale, ma ho trascritto quanto la voce registrata mi diceva:

In seguito a una nostra verifica la sua offerta è scaduta con un aumento di 25 euro mensili a partire dalla mezzanotte di oggi, digiti il tasto uno per essere messo in contatto telefonico con uno dei nostri operatori.

Si tratta appunto di una truffa, messa in atto da qualche call center che sa benissimo che non rischia nulla. Come capiamo da subito che è una truffa? Beh, perché non si identificano: se fossero i nostri operatori (di quale servizio non è chiaro, perché nemmeno quello ci dicono) si identificherebbero subito. Invece sono un’agenzia multiservizi a caccia di clienti che sa che, specie coi soggetti più deboli, parlare di aumento della spesa mensile può spingere il malcapitato ad ascoltare l’offerta che hanno da proporgli, spingendolo ovviamente a un cambio di gestore e/o abbonamento che non è detto possa convenirgli.

Non avendo ancora incrociato messaggi come questo ho pensato di fare cosa giusta a segnalarvelo, sia mai che mettiate in guardia amici e parenti più propensi a cascare in questo genere di truffe.

Sarebbe bellissimo, nel frattempo, che chi dovrebbe vigilare su questo genere di attività intervenisse, perlomeno con avvisi sui media, per mettere in guardia la popolazione. Ma non resteremo col fiato sopeso in attesa, il rischio è di morire soffocati.

