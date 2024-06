La moratoria sulla geoingegneria…

Italia: diecimila firme in Parlamento contro gli esperimenti di “cloud seeding”

Ma nella petizione di cloud seeding si parla nell’introduzione e nelle premesse ma non nelle richieste, visto che le richieste, di nuovo, non sono esplicitate da nessuna parte. Si citano precedenti legislativi approvati negli Stati Uniti, Paese in cui, in certe aree, il cloud seeding si effettua da oltre cinquant’anni. Sia chiaro, è vero che in quei dieci Stati citati nelle premesse sono state approvate leggi contro la geoingegneria finalizzata ai tentativi di modifica del clima, leggi spinte più dal populismo che dalla scienza. Ma almeno negli Stati Uniti ha un senso, visto che appunto si tratta di un Paese in cui quel tipo di esperimenti e inseminazioni si fa da tempo, ed è regolamentato negli Stati in cui viene fatto. In Italia invece non succede, non si fa cloud seeding, non si fa SRM, a meno che non vogliate credere alle fandonie messe in circolazione da chi sostiene – contro ogni logica e scienza – che queste attività vengano effettuate dagli aerei di linea. O a meno che non vogliate credere che si facciano, ma di nascosto, caso nel quale cercare di intervenire con una petizione sarebbe un po’ assurdo.

Proporre petizioni di questo genere serve solo a dare a intendere, se venissero approvate dal governo, che dietro le scie chimiche ci sia un fondo di verità. Ma è fuffa. Il vicedirettore del Foglio, Maurizio Crippa, scriveva pochi giorni fa in merito alla petizione:

Un paese che da mesi si interroga sui pandori e i divorzi dei Ferragnez, ma non fa un plissez quando Fedez va a Taranto con quello del Codacons (i nuovi Gianni & Pinotto) per protestare contro l’inquinamento dell’Ilva, però ci va col jet privato, è un paese che si merita tutto… …Si merita persino che ci siano 10.618 fuori di testa che hanno presentato una moratoria al Senato “per il BLOCCO delle attività di GEOINGEGNERIA” (il maiuscolo da scuola elementare lo prendiamo da un account tipo “fioredicampo2000” che esulta per la genialata). Bisogna bloccare la “geoingegneria” “in tutte le sue forme (aeree, terrestri e marine) ovvero cloud seeding ed SRM (Solar Radiation Management)…

Quello che vorremmo che fosse chiaro è che la geoingegneria non sono le fantomatiche “scie chimiche” di cui invece parlano praticamente tutti i firmatari della stessa. Il cloud seeding non si vede, come non si vedono tanti degli esperimenti per modificare il clima che vengono testati nelle università di mezzo mondo. Dare a intendere diversamente è sciocco. La geoingegneria esiste, nessuno lo nega, e le preoccupazioni di chi non la desidera hanno tutte le ragioni di essere espresse, ma non bisogna fare confusione o basarsi su affermazioni pseudoscientifiche e credere appunto che le scie di condensa degli aerei siano geoingegneria. Altrimenti, andasse in porto la petizione, alla prima scia di condensa ci troveremmo diecimila invasati a sostenere che qualcuno viola la legge.

redazione at butac punto it