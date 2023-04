Antonella Clerici e Crypto Capitale

Ci avete segnalato l’ennesimo contenuto truffaldino che circola sui social network, con una piccola differenza rispetto al passato. Vediamo le cose insieme.

Uno dei post che ci è stato segnalato è questo:

La differenza rispetto al passato è che, oltre al post che racconta una notizia falsa, Antonella Clerici non ha fatto nulla di quanto si racconta. Ma ci sono decine di bot a commentare il post sui social per renderlo più credibile. Bot che sono ovviamente falsi account Facebook, lo stesso Facebook che mi ha chiuso due profili perché invece del mio vero nome usavo maicolengel, il nickname con cui mi firmo online dal 2000. Bot che commentano così:

Elsa Farro: Coloro che scrivono commenti negativi non l’hanno provato personalmente😂😂😂 alcuni possono avere dei dubbi, ma altri stanno già facendo soldi

Gioia Rallo: il mio risultato in 1 settimana è inferiore a quello pubblicizzato, ma la sensazione è buona

Odetta Angelino: Io e mia sorella abbiamo investito 200 euro nella piattaforma e dopo un mese il nostro reddito era di 5.400 euro. Abbiamo già prelevato 4.000 euro e abbiamo intenzione di ristrutturare l’appartamento di nostra madre, reinvestendo il resto del denaro. Quindi posso tranquillamente consigliare a tutti di fare soldi qui finché c’è ancora un’opportunità.

Lo schema se si clicca sul post è sempre lo stesso, prima atterriamo su una pagina che sembra quella di un media nazionale, in questo caso RaiNews:

Pagina piena di link che rimandano a quest’altra pagina:

Dove la cosa che interessa di più non è la mail, ma il telefono, perché è tramite telefono che vi contatteranno. Una volta fatto l’errore di dare loro il vostro numero di telefono sarete ricontattati, e se non ci cascherete una prima volta state tranquilli che vi richiameranno, e anche se bloccherete il primo numero da cui vi chiamano vi contatteranno da un altro numero. Sanno essere convincenti a voce, sanno che tasti toccare per spingervi prima a investire piccole somme, così piccole che vi verrebbe da dire ma dai, mal che vada ci ho rimesso solo quelli, e poi via via alzare il tiro fino a che possono tirare la corda.

In UK truffe come questa vengono narrate sui media mainstream per mettere in guardia i lettori, da noi neppure le testate il cui nome viene sfruttato per dare credibilità alle truffe stesse se ne occupano, e così facendo è più di un decennio che questi soggetti riescono a fregare malcapitati in giro per lo stivale.

redazione at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.