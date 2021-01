Arresti al Vaticano e trollate da oscar

Su Twitter ci avete segnalato un articolo in inglese che risale all’anno scorso, articolo che mentre lo leggevo mi ha fatto sporcare tutto il monitor con il caffellatte che stavo tranquillamente bevendo…

L’articolo s’intitola:

Italian Police & Military Units Storm Vatican City and Arrest Pedophile Cardinals

È pubblicato su un blog che si chiama Cosmic Chronicle, sito che negli anni passati ha avuto qualche picco di lettori, ma che al momento è decisamente poco visitato. Vicino alla disinformazione QAnon, pur non citandoli quasi mai, si tratta del classico sito nato per attirare lettori e disinformare in maniera seriale. In certi casi con articoli non verificati copiati e incollati da altra fonte, in altri casi con opere originali che non possono far scompisciare dalle risate chi li legge con spirito critico.

L’articolo di cui stiamo per parlare sembra che abbia avuto nuova attenzione nei giorni scorsi, sull’onda della lotta contro satanismo e pedofilia emblema dei sostenitori di QAnon che abbiamo visto sfilare e diventare violenti in quel di Capitol Hill. Non ho nessuna intenzione di perdere troppo tempo sulla questione, ma ammetto che avendo letto due frasi che mi hanno fatto piegare dalle risate ho ritenuto egoista tenere la cosa tutta per me. Vi riporto solo le due parti a cui faccio riferimento, la prima:

The Italian parliament voted overwhelmingly to merge Vatican City into the city of Rome, effectively ending Catholicism’s reign over the city-state. Il parlamento italiano ha votato in modo schiacciante per fondere la Città del Vaticano con la città di Roma, ponendo effettivamente fine al regno del cattolicesimo sulla città-stato.

Ma vi pare possibile che qualcuno possa davvero credere che il Parlamento avrebbe votato di annettere il Vaticano a Roma? Sarebbe una notizia che avrebbe fatto il giro del mondo, non una riportata solo da Cosmic Chronicle… Ma aspettate, perché il genio vero è nella prossima frase:

As a cover up, the Italian police sent bus-loads of orphans into Vatican City for the annual Cardinal Convention. Italian police had to smuggle the cardinals out on the bus to face criminal charges in Italian courts. Come copertura, la polizia italiana ha inviato bus carichi di orfani nella Città del Vaticano per l’annuale Convention dei Cardinali. La polizia italiana ha dovuto portare via di nascosto i cardinali sull’autobus per affrontare le accuse penali nei tribunali italiani.

Cioè: per distrarre i preti dall’arresto dei alcuni cardinali la polizia italiana avrebbe portato un autobus carico di orfani (carne fresca) ai prelati, autobus che poi sarebbe servito per portare i cardinali sul territorio italiano. Ripeto, ho sputazzato la colazione sul monitor del PC…

Spero sia successo anche a voi.

Giusto per onore di cronaca il testo dell’articolo di Cosmis Chronicle era stato copiato da un sito che si chiama Patheos nella rubrica Laughing in disbelief ed era ovviamente un pezzo satirico.

