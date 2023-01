Le auto elettriche e il crollo dei parcheggi

Su alcuni siti, nelle scorse settimane, sono apparsi articoli allarmistici relativi al peso delle auto elettriche, ad esempio titola auto .it:

O ancora everyeye .it:

autoappassionati .it:

FuoriStrada .it:

Sicurauto .it:

E anche quello che anni fa era un sito che si occupava di informatica, Tom’s Hardware:

Fonte di tutto questo? Un articolo del Daily Mail, pubblicato il 19 dicembre sul più famoso (per la sua scarsa autorevolezza) tabloid britannico. Usare il Daily Mail come fonte è come usare Facebook per studiare la medicina, un errore grave. Ma la cosa più grave di tutte è sfruttare solo metà dell’articolo del Mail, quella che fa comodo a chi per qualche motivo vuole contrastare l’uso dell’auto elettrica.

Un veloce riassunto: nell’articolo del Daily Mail si riportano le parole di tal Chris Whapples, ingegnere strutturale che lavora con la British Parking Association, azienda che rappresenta alcuni proprietari di parcheggi per auto. Whapples sostiene appunto che siccome le auto elettriche sono molto pesanti, bisogna considerare la possibilità che parcheggi ideati per auto di peso molto inferiore possano subire gravi conseguenze, se non veri e propri crolli, magari letali.

Il Daily Mail però non si limita a lasciar parlare Whapples, ma a fine articolo riporta anche il parere di Ben Nelmes, CEO di un’azienda che si occupa di consulenze per la transizione a motori verdi. Vi riporto il virgolettato di Nelmes, che definisce le parole di Whapples bizzarre e disinformative:

The best-selling petrol/diesel cars in the UK range from the Nissan Qashqai to the VW Golf 8 and the Kia Sportage which weigh between 1.4 and 1.7 tonnes. The best-selling electric car, the Tesla Model Y, weighs 1.6 tonnes and the electric Mini weighs the same as a Mini Cooper at 1.3 tonnes.

…Both electric models are within or under the weight range of the most popular petrol/diesel cars and yet the BPA continues to focus on the weight of the batteries inside electric cars as being the cause for concern – while coincidentally forgetting to flag that batteries are getting lighter and lighter.