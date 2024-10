La canzone premonitrice

Oggi trattiamo un video musicale, o meglio, oggi trattiamo l’affermazione fatta da uno dei conduttori di Canale Italia in merito a una canzone del 1985:



Nel video qui sopra sentiamo il conduttore Vito Milani dire:

…a voi dico che è un video che nel 1985, udite udite, forse aveva poco senso ma vederlo oggi con gli occhi nostri del 2024 fa una certa impressione, io son riuscito per fortuna non so come l’ho individuato e ho detto No! Questo dobbiamo farlo vedere agli ospiti di venerdi sera. Il titolo è Kathy don’t go to the supermarket, non andare al supermercato in poche parole, io ve lo voglio far vedere, 1985, cioè da quando stanno preparando tutto quello che sta accadendo oggi…

Il video ha come fonte un gruppo religioso di cui avevamo già parlato per un altro video diffuso negli ambienti complottisti alla stessa maniera di Kathy don’t go to the supermarket, The Family International. La canzone di cui ci eravamo occupati nel 2022 s’intitolava Watch out for 666, ma la tematica era la stessa: la paura della modernità e del fatto che potesse allontanare dal messaggio divino. Nulla a che vedere con una premonizione.

Oltretutto, come spiegavamo nel 2022:

La setta Children of God era (ed è) contraria alla tecnologia, e fin dalla sua nascita la demonizza in ogni possibile maniera.

Nella canzone Kathy don’t go to the supermarket viene demonizzato il codice a barre e il suo uso sempre più comune nei supermarket americani. Non capirlo e spacciare la bufala che si tratti di una premonizione che dipingeva i tempi attuali serve solo a portare avanti specifiche narrative complottiste. Uno dei primi a sfruttarla a questo scopo è stato Red Ronnie nel 2021, a seguire tanti altri, e ora la vediamo circolare su TikTok e Facebook in video come quello di Canale Italia. L’idea che ci siano persone che vedono questi short e ci cascano, convincendosi sulla base delle parole di una setta attiva negli anni Ottanta, fa venire tanta tristezza.

Canale Italia e Red Ronnie però non vi danno informazioni sulla setta di cui diffondono il video, perché un conto è dire che erano contro la tecnologia, un altro è spiegare altri dettagli, come ad esempio che il sistema scelto dai leader della setta per raccogliere adesioni si chiamava Flirty Fishing, ovvero sesso in cambio di donazioni e conversioni… Riporta Wikipedia che negli anni in cui la pratica fu portata avanti le donne della setta avessero “pescato” oltre duecentomila uomini con cui erano stati fatti oltre diecimila bambini. Inoltre alcuni leader della setta negli anni Ottanta furono accusati di abusi sessuali e stupri di minori con prove considerevoli a sostegno delle accuse. Le cose furono ammesse pubblicamente nel 2005 quando un portavoce della nuova versione della setta dichiarò che:

Due to the fact that our current zero-tolerance policy regarding sexual interaction between adults and underage minors was not in our literature published before 1986, we came to the realization that during a transitional stage of our movement, from 1978 until 1986, there were cases when some minors were subject to sexually inappropriate advances … This was corrected officially in 1986, when any contact between an adult and minor (any person under 21 years of age) was declared an excommunicable offense.

Insomma, negli stessi anni in cui veniva fatta circolare la canzone apprezzata dal conduttore di Canale Italia chi la produceva mandava le donne a fare da “escort di Dio” e non disdegnava la compagnia intima di minorenni. Proprio bella gente, di cui fidarsi a occhi chiusi.

