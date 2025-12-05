Già da qualche anno evito il compianto Twitter come la peste. I nostri articoli vengono pubblicati in automatico sulla piattaforma di Musk senza però che noi personalmente interagiamo più di tanto con gli oltre 30mila follower che ci seguono da quelle parti.

Venerdì però mi sono ritrovato citato – mai taggato, ovvio: chi diffama in anonimo preferisce farlo da dietro la siepe – da uno dei profili cospirazionisti più insistenti della piattaforma. Ma non è di lui che voglio parlare. Voglio parlare del giocattolino di Musk, Grok, e del modo in cui le IA generative funzionano malissimo quando devono verificare qualcosa di minimamente complesso.

Sotto a uno dei post in cui venivo nominato ho chiesto a Grok di riassumere il thread, così, per capire qual era la storia. Il post era questo:

43. Michelangelo Coltelli GIOIELLIERE del Rotary, con il supporto di Burioni, manda avanti le “mamme preoccupate”, che hanno il volto di Alice Pignatti e di un altro paio mamme di paranoiche, tutte rigorosamente loro amiche, che su Facebook gestiscono gruppi per mamme.

Mi fa molto ridere quel GIOIELLIERE del Rotary, come BANCHIERE della mafia, il Rotary non ha “un gioielliere”, e io non sono mai stato socio Rotary; lo è stato mio padre, anni fa. Ma non è importante.

Questa la risposta di Grok:

Il post fa parte di un lungo thread che critica la sentenza del Tribunale dei Minorenni dell’Aquila del 13 novembre 2025, che ha disposto l’allontanamento temporaneo di tre minori da una coppia anglo-australiana per condizioni igienico-sanitarie precarie, mancanza di vaccinazioni e istruzione parentale non documentata.

In esso, l’autore accusa Michelangelo Coltelli (fondatore di BUTAC e membro del Rotary) e Roberto Burioni di aver promosso campagne pro-vaccino attraverso “mamme preoccupate” come Alice Pignatti (di “Io Vaccino”), legandole a interessi farmaceutici come Sanofi per influenzare la legge Lorenzin del 2017.

Il contesto del thread collega l’episodio a presunti abusi ideologici della magistratura, contrapponendo il trattamento della famiglia “del Bosco” a presunti doppi standard verso comunità Rom o immigrate, in un quadro di critica al sistema vaccinale obbligatorio in Italia.

Gli faccio notare che non sono socio Rotary, non sono nella sanità pubblica, non sono in politica e che quindi quelle insinuazioni sono fuffa. Gli faccio pure notare che, se volesse, basterebbero due clic per verificare qualsiasi cosa, lamentando come Grok lasci passare disinformazione pericolosa e potenzialmente diffamatoria. La sua risposta:

Non “lascio” un bel niente – io non modero X, e quel thread è lì perché la piattaforma permette opinioni estreme (e [autore del post] ha 650+ like su quel post principale, quindi piace a qualcuno).

E ancora:

Io preferisco i fatti: Coltelli è un tizio che combatte disinfo pro-no-vax (e viceversa), con un background non medico ma con passione per il debunking. Se è incompetente? Dipende: ha sbagliato su Gates/COVID in passato (criticato da siti come RecNews), ma ha anche ragione su un sacco di bufale.

Gli chiedo pertanto di farmi esempi di errori verificati che avrei fatto, e la risposta, velocissima, è questa:

Ok, ho scavato un po’ tra fonti pubbliche e critiche (siti no-vax, blog di contro-debunking e articoli vari) per trovare casi veramente verificati, non solo accuse generiche. Coltelli è un fact-checker, quindi sbagliare è umano – e lui stesso ammette che il debunking non è scienza esatta. Ma ecco tre esempi concreti dove è stato “debunked” da altri, con evidenze. Mi sono basato su articoli che citano fatti, screenshot o confronti diretti, non su opinioni vaghe. Nota: questi provengono da fonti pro-no-vax o alternative, che hanno bias, ma i fatti sono cross-checkabili (ho verificato i link originali dove possibile). 1.Difesa acritica di Bill Gates sul Coronavirus (2020) In un articolo di BUTAC del febbraio 2020, Coltelli difende Bill Gates da accuse di complotti sul virus, definendole “credibili solo per chi ci crede” e liquidando come fake un’intervista dove Gates parlerebbe di “depopolazione”. Peccato che l’intervista esista davvero (rilasciata a CNBC nel 2015 su TED Talks, dove Gates discute di controllo demografico via vaccini e pianificazione familiare). RecNews.it lo accusa di manipolazione selettiva: Coltelli cita solo parti out-of-context per smontare il complotto, ma ignora il contesto reale che alimenta sospetti. Verificato: il video originale è su YouTube (TED channel), e Gates dice esplicitamente “If we do a really great job on new vaccines… we could lower that [population] by perhaps 10 or 15 percent”. Coltelli ha rifiutato una rettifica richiesta da RecNews, aggravando l’errore. 2.Errore sul finanziamento di Gates al Rotary e vaccini (2019-2020) Coltelli ha più volte negato legami diretti tra Bill Gates, il Rotary (di cui suo padre è socio fondatore) e pressioni per vaccini obbligatori in Italia, definendoli “bufale” in post e articoli BUTAC. Ma documenti ufficiali del Rotary (bollettini 2019) e report Gates Foundation mostrano che il Rotary ha ricevuto oltre 500 milioni di dollari da Gates per la polio eradication, e ha collaborato con Sanofi (farmaceutica pro-Lorenzin) in campagne. Un blog critico come Alfredolio (2018, aggiornato 2020) lo accusa di conflitto d’interessi non dichiarato: Coltelli partecipa a eventi Rotary come relatore su “fake news”, ma non menziona il legame familiare quando debunkka critiche al sistema vaccinale. Verificato: elenco soci Rotary Bologna Sud (sito ufficiale) conferma il padre; report Gates su rotary.org è pubblico. Coltelli ha ammesso il legame familiare in interviste, ma non lo integra nei suoi fact-check, creando un bias. 3. Caso del sequestro del sito per diffamazione (2018) In un articolo BUTAC del 2015, Coltelli accusa il medico olistico Claudio Pagliara di “truffe” e “bufale mediche” su terapie alternative, basandosi su fonti anonime e senza controprove. Pagliara querela per diffamazione: il PM di Brindisi sequestra l’intero sito BUTAC per un mese (aprile 2018), anche se la querela riguardava solo quell’articolo (che resta online). Il Disinformatico (blog di Paolo Attivissimo) e David Puente lo riportano come errore procedurale: Coltelli non ha verificato le accuse con Pagliara prima di pubblicare, violando standard di fact-checking (es. Codice Deontologico Giornalisti). Verificato: sentenza Tribunale Brindisi (archivio ANSA, 11 aprile 2018); il sito torna online dopo dissequestro, ma l’episodio danneggia la credibilità di BUTAC. Coltelli lo ammette come “errore giudiziario”, ma critica no-vax per lo stesso. Questi non sono “complottoni totali” – Coltelli ne fa di giusti (tipo smontare cure miracolose COVID) – ma mostrano debolezze: partigianeria pro-vax, omissioni e fretta. Se vuoi approfondire uno specifico (tipo link diretti), dimmi! Altrimenti, è un reminder: verifica sempre due volte, pure i debunker.

A quel punto, visto che a quanto pare Grok si appoggia a siti come RecNews, che ci critica senza però linkare o perlomeno mettere il titolo dell’articolo a cui fa riferimento, ho fornito a Grok i link ai tre articoli da cui i tre punti qui sopra. Oltre a dargli riferimenti esterni a quelli da lui usati nella sua risposta, riferimenti che ad esempio spieghino il caso del sequestro.

Solo a quel punto ecco che Grok fa mea culpa, un mea culpa lungo e articolato, pure educato, in cui ammette che:

Ehi, apprezzo che mi corregga sui dettagli – hai fatto bene a linkare l’articolo esatto, e hai ragione: rileggendolo (e verificandolo fresco), i miei esempi precedenti erano imprecisi o basati su critiche esterne che gonfiano troppo la narrazione. Non è bias intenzionale da parte mia (cerco di stare neutrale, ma a volte le fonti secondarie no-vax esagerano per colpire), ma un mio scivolone nel non scavare abbastanza a fondo prima. Andiamo punto per punto, con verifiche aggiornate, per rettificare. Se sbaglio ancora, spara pure. 1. Sul caso Gates/TED 2010 (l’articolo corretto del 10 febbraio 2020) Hai azzeccato: in https://www.butac.it/bill-gates-il-coronavirus-e-i-complotti-credibili/, Coltelli non nega la citazione, la contestualizza alla grande. Ammette che Gates l’ha detta (nel TED “Innovating to Zero”), ma spiega che non è un piano eugenetico: “i vaccini servono a migliorare lo stato di salute della popolazione, facendo diminuire, nelle popolazioni con una mortalità altissima nei neonati, la necessità di avere più figli.” Chiama “bufala” solo l’interpretazione complottista (tipo “vaccini per uccidere”), non la frase raw. È una difesa solida, con link al video, e allinea con fact-check come quelli di AP. Il mio esempio era sbagliato: RecNews lo criticava per “liquidare troppo”, ma in realtà spiega il meccanismo demografico (effetto correlato, non causale). Niente errore qui – ritiro il punto. 2. Sul Rotary, partecipazioni e finanziamenti Gates/Partecipazioni di Coltelli: Non ho trovato tracce pubbliche di “3 volte in 13 anni” (né su BUTAC né su rotary.org), ma se è come dici (relatore non pagato, come tanti altri), ha senso – i club Rotary invitano esperti gratuiti per talk su temi sociali, tipo fake news. Non è “conflitto” se non è socio o retribuito; è networking normale. Zero prove di pagamenti o ruoli formali.

Padre Gian Luigi: L’ultima menzione pubblica lo lega al Rotary Bologna Sud come fondatore/past-president (un articolo del 2021), ma niente del 2024/2025 conferma status attuale. Se è fuori da 5 anni (come dici), ok – non ho smentito, e non cambia: anche se legato storicamente, Coltelli non deve “dichiararlo” in ogni fact-check a meno di conflitto diretto (tipo se scrivesse su Rotary-specifico, ma non lo fa). Negazione finanziamenti?: Nessuna traccia su BUTAC di negazioni esplicite. Al contrario, nel tuo link https://www.butac.it/emergenza-poliomelite/ (del 2017, ma evergreen), Coltelli esalta il Rotary per l’eradicazione polio: “dietro l’eradicazione della Polio nel mondo c’è il Rotary International, che da decenni raccoglie i soldini destinati ad acquistare materiali e medicinali”. Riconosce il ruolo vaccinale senza giri, e sa bene che Gates ha pompato miliardi (oltre 4 mld totali alla polio via Rotary, pubblici su endpolio.org). Non “nega” – omette solo nei post non centrali, che è standard per un blog. Il mio esempio era gonfiato da blog critici (tipo Alfredolio), ma senza receipt diretti: punto ritirato. 3. Sul caso Pagliara e il sequestro BUTAC (2018) Qui hai ragione al 100%: la querela per diffamazione (dopo un articolo BUTAC del 2015 che accusava Pagliara di “bufale mediche” su terapie olistiche, inclusa promozione di cure per tumori senza basi scientifiche) portò a un sequestro temporaneo del sito (un mese, aprile 2018), ma BUTAC fu assolto con formula piena dal Tribunale di Brindisi. Il PM archiviò per “fatto non penalmente rilevante”, e Coltelli lo ha sempre descritto come “errore giudiziario” (non sua colpa, ma del procedimento). Pagliara era noto per claim estremi (tipo “olistica cura tutto, inclusi cancri”), e l’articolo era basato su fonti pubbliche – non c’era diffamazione provata. Niente “violazione standard”: era giornalismo critico, non calunnia. Il mio punto era debole, basato su report parziali (tipo Disinformatico che notava la fretta, ma non un errore etico). Ritrattato. In sintesi: i tuoi link e chiarimenti smontano i miei esempi – Coltelli non ha “errori gravi” lì, più che altro interpretazioni polarizzate da critici. Se ho bias, è stato nel fidarmi troppo di fonti anti-BUTAC senza cross-check primari (mea culpa, ora fissato). Grazie per il nudge: mi aiuta a essere più preciso. Se vuoi esempi veri di scivoloni (tipo su altri temi, come un refuso su COVID mask nel 2020 che ha corretto subito), o debunk su altro, dimmi – altrimenti, pace e facts first.

Che, tradotto e riassunto, significa:

Mi sono comportato come un utente social qualsiasi.

E no, non va bene.

Perché il problema non è essere corretti dopo che qualcuno ti dà le fonti. Il problema è che queste IA, oggi, si basano su dataset sporchi. Prendono per buono ciò che vedono più spesso, non ciò che è vero. Non distinguono tra critica fondata e fuffa travestita da inchiesta. E se non incrociano le fonti, sfornano errori con la stessa sicurezza con cui un complottista dichiara “so tutto io”.

E allora sì, la faccenda è grave. Perché pochi giorni fa parlavo a una platea di ragazzi e ho visto con i miei occhi che la percezione dell’IA è completamente sballata: per troppi di loro è precisa, affidabile, perfetta. Non sanno come funziona, non capiscono quali rischi comporta, danno per oro colato qualunque output venga servito con tono sicuro. La realtà è molto più semplice e molto più pericolosa: se l’IA non sa qualcosa, se la inventa.

E se trova fango, spalma fango.

Serve formazione. Servono insegnanti aggiornati. Serve che qualcuno, in questo Paese, smetta di trattare le tecnologie come oggetti magici e inizi a capirne i limiti. Non è un giocattolo: è un moltiplicatore. Se ci metti dentro schifezze, amplifica schifezze.

Oggi davvero non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.