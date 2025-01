Bovaer, l’additivo chimico “pericoloso” che pericoloso non è

Ci è stato segnalato un post che circola su svariati canali Telegram, qui nella versione sul canale di Ugo Fuoco:

AVVELENANO IL CIBO. L’ATTACCO ALLA SALUTE ATTRAVERSO L’ADDITIVO CHIMICO “BOAVER” CHE VERRÀ INTRODOTTO ORA ANCHE IN EUROPA. 🔥Negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna la battaglia contro l’additivo Boaver, un prodotto chimico introdotto nella alimentazione degli animali e che si trasferisce ai cibi che da questi provengono, è ormai deflagrata. 🔺️Boaver è un prodotto nato sulla spinta di Bill Gates (primo finanziatore e sperimentatore di un prodotto del genere) che avrebbe lo scopo di inibire un enzima presente nello stomaco delle mucche e che ne ridurrebbe la flatulenza mitigando i cambiamenti climatici. ⚡Studi e pareri scentifici indipendenti mostrano la insalubrità di questo prodotto, per l’ambiente, la vita animale e quella umana…tanto che le campagne di boicottaggio del Boaver recitano “Cancer in your Milk” e “Cancer in your meat” (Cancro nel tuo latte e nella tua carne CLICCA QUI E VISIONA). 🔸️È da tempo che spieghiamo che, dopo le vaccinazioni coatte di regime, l’attacco globalista alla salute umana passa per il cibo ed è da molto che esortiamo tutti a cambiare alimentazione. Non tutti lo comprenderanno, come non tutti compresero la dannosità criminale dei vaccini. L’mRna nella carne e nel latte (per il quale già diversi Stati negli U.S.A. stanno correndo ai ripari richiedendo etichettatura apposita od addirittura il bando) ed oggi il Boaver vanno a sommarsi alle già imponenti somministrazioni di farmaci e vaccini precedentemente obbligatorie. 🔻In Gran Bretagna è partito nelle scorse settimane il boicottaggio dei supermercati Tesco, Aldi, Morrison e delle catene McDonald’s e Starbucks (che andrebbero boicottati tutti a prescindere) rei di commercializzare prodotti caseari Arla Foods, contenenti l’additivo chimico BOVAER (3-NOP, 3-Nitroossipropanolo). 🏴‍☠️Per ovvie ragioni non sono ancora noti gli effetti a lungo termine della contaminazione di latte e carne con il BOVAER ma dagli studi emergono problemi di sterilità (riduzione del peso dei testicoli, del numero di spermatozoi e della loro mobilità). In Europa anche la Parmalat, dopo due trial nel Campus universitario a Piacenza, si accinge ad immetterlo nel mercato. 🔹️È il momento di abbandonare le multinazionali e cambiare radicalmente alimentazione.

A seguito della segnalazione abbiamo pensato fosse cosa utile procedere a una veloce verifica dei fatti.

Cosa è Bovaer®?

Bovaer – non Boaver – è un additivo che è stato sviluppato dall’azienda olandese DSM. Il suo nome scientifico è 3-NOP (3-Nitroossipropanolo), ed è nato come parte del progetto Clean Cow, avviato nel 2019 dalla stessa DSM: si tratta di un progetto che mira ad affrontare le emissioni di gas serra prodotte dalle mucche (da cui appunto il nome Clean Cow, mucche pulite). E questo è appunto quel che fa l’additivo: riduce le emissioni di metano prodotte dai ruminanti.

Dal 2022 Bovaer ha l’autorizzazione dell’EFSA, che prima ha valutato i dati in merito alla sicurezza per l’ambiente e per la salute umana e poi ha stabilito che, nelle dosi raccomandate, l’uso del Boaver non presenta pericoli né per l’ambiente né per la nostra salute. Vi sono svariati studi scientifici pubblicati su riviste peer-reviewed che confermano che l’uso di Bovaer riduce le emissioni di metano fino al 30% nei bovini da carne e fino all’80% in quelli da latte. Dalle analisi fatte da EFSA non risulta che Bovaer rilasci residui significativi nella carne o nel latte, e ad oggi non esiste alcuna prova scientifica che colleghi il prodotto a rischi per la salute umana. Sostenerlo senza prove è tipico di chi campa allarmando i propri follower: come ripetiamo da tempo, la paura fa novanta e i disinformatori seriali proprio sulla paura hanno creato piccoli imperi.

Per approfondire:

Vi riporto questo passaggio dall’ultimo link perché ritengo sia illuminante in un’ottica legata al fact-checking:

…si sostiene che Bovaer sia irritante per gli occhi e la pelle e potenzialmente dannoso per inalazione, ma anche il sale comune è irritante per gli occhi e la pelle e l’acqua è chiaramente potenzialmente dannosa per inalazione. Il contesto è estremamente importante quando si valuta il rischio, ma è completamente assente nei video sui social media su questo argomento.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.