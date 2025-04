…bisogna trovarsi davanti a un vaccino, e questo non lo è

Ci avete segnalato l’ennesimo articolo contro i vaccini anti-COVID, stavolta pubblicato sul blog GospaNews. Titolo dell’articolo, pubblicato il 28 marzo 2025:

Nell’articolo vengono via via riportate cose già trattate su BUTAC in passato, al punto che onestamente riteniamo una perdita di tempo tornare a occuparcene, ma c’è una cosa che viene ripetuta da tempo e che crediamo sia importante da trattare. Scrive GospaNews:

Non ci interessa se la citazione di Balanzoni è riportata con tutte le virgole al suo posto, ma riteniamo sia importante ribadire che si tratta di disinformazione. I vaccini anti-COVID approvati dagli enti regolatori mondiali sono a tutti gli effetti vaccini, almeno secondo le definizioni scientifiche, definizioni che Balanzoni, da laureata in Medicina, dovrebbe conoscere bene:

WHO: A vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism, and is often made from weakened or killed forms of the microbe, its toxins or one of its surface proteins.

UNICEF: Vaccines are products that protect us against serious, often deadly diseases, by helping our body’s natural defense – the immune system – to fight them off.

MedlinePlus (NIH): Vaccines are injections (shots), liquids, pills, or nasal sprays that you take to teach your body’s immune system to recognize and defend against harmful germs.