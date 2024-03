Il Bonus computer che non c’era…

Quanto segue era stato scritto il 10 marzo 2024, a seguito di una segnalazione di un nostro lettore. Credo sia interessante da leggere, anche per comprendere come funziona il fact-checking (e come possiamo, anche noi, sbagliare).

Un lettore ci ha fatto una segnalazione e noi abbiamo toppato nel rispondergli. Troviamo però che sia l’occasione perfetta per un articolo che mostri come anche un fact-checker può essere colto in fallo. Nessuna vergogna.

Partiamo dalla segnalazione di Alex, che ci ha scritto venerdì 8 marzo:

Salve, circola da qualche giorno la notizia di un fantomatico “bonus computer 2024” di iniziativa governativa. Tutti gli articoli che ne parlano sembrano essere l’uno la copia dell’altro, con errori grossolani e periodi confusi, e senza uno straccio di fonte o riferimento normativo. La notizia è stata rilanciata anche dai grandi quotidiani e media nazionali. Esiste davvero questo bonus?

Dopo una veloce ricerca, e senza aver cercato di approfondire più di tanto, la nostra risposta è stata veloce e diretta:

Esiste, qui spiegano come farne richiesta: https://tg24.sky.it/economia/2024/03/08/bonus-computer-2024-app-io serve l’app IO. Sono tutti uguali gli articoli perché nasceranno dallo stesso comunicato stampa.

Ma Alex ci risponde, giustamente deluso:

Salve, inoltro la risposta dell’help desk dell’app IO:

Non si limita a questo, e ci segnala che quasi tutti riportano come fonte QdS, che il 2 marzo aveva pubblicato un articolo dal titolo:

Bonus computer 2024, cos’è e come richiederlo: le informazioni utili

Cercando in rete troviamo un articolo del 16 gennaio 2024 che riporta le stesse info, pubblicato da University2Business.it:

Bonus PC e Internet per studenti: a chi sono destinati e come richiederli nel 2024

Ma è vero, la maggior parte delle altre testate riporta come fonte QdS. Cercando “bonus computer” si trovano centinaia di articoli che riportano tutti esattamente le stesse identiche cose: articoli come quello che avevo linkato poco sopra e che arrivava dalla redazione di Sky TG24, articoli che in nessun caso riportano una fonte istituzionale.

Abbiamo fatto ricerche sull’app IO senza trovare alcuna menzione di questo Bonus computer, e abbiamo cercato anche sui siti di Ministero dell’Economia, Ministero dell’Istruzione, senza trovare traccia di questo bonus 2024. Si trovano tanti riferimenti al bonus computer e tablet del 2021, ma non risulta sia stato confermato per il 2024.

Appare abbastanza evidente che c’è qualcosa di sbagliato negli articoli che vediamo, e che la fonte degli stessi ha riportato fatti non confermati. Siccome la notizia è rimbalzata ovunque sarebbe interessante che le redazioni raccontassero quale sia la fonte da cui si sono abbeverati, in modo che tutti potessimo inserirla in Black list e che nessuno la possa più usare come fonte, non verificata, per riportare contenuti informativi di qualsivoglia specie.

Ad oggi troviamo la notizia del Bonus computer su:

Qui Finanza

Fanpage

Sky TG24

Quotidiano Nazionale

Punto Informatico

La Stampa

Scuola Informa

Salerno Today

Il Messaggero

Money

Reggio Today

Qds

Il Mattino

Notizie.it

Informazione.it

Noi il 10 marzo avevamo scritto al QdS che era la fonte di quasi tutti gli altri, e abbiamo inviato una PEC al MIMIT, PEC che vi riporto:

Spettabile Ministero per le Imprese e il Made in Italy, nei giorni scorsi quasi tutte le testate italiane hanno pubblicato articoli in cui viene nominato un Bonus Computer annunciato, a dire dei giornalisti, dal vostro ministero che ne sarà l’ente erogatore. Tutti riportano come strumento per accedere al suddetto bonus l’appIO che però fino ad oggi non ha attivato alcuna procedura per farne richiesta, inoltre sulle pagine del vostro sito alla voce incentivi ad oggi di questo bonus computer per famiglie con ISEE fino a 20mila euro non si vede traccia. Io mi chiamo Michelangelo Coltelli, sono un fact checker e mi occupo di corretta informazione dal 2013 sul blog BUTAC.it che ho fondato e di cui sono il principale autore. Ad oggi ho ricevuto almeno una cinquantina di segnalazioni da lettori che si sono convinti che questo BONUS sia una bufala… Grazie per la cortese attenzione, in attesa di una risposta. Michelangelo Coltelli

smentita al suo articolo iniziale, smentita che pubblichiamo nella sua interezza: Non ci è mai stata data risposta, in compenso il 13 marzo QdS ha pubblicato una, smentita che pubblichiamo nella sua interezza:

Negli ultimi giorni sul web e sui social si è tanto discusso del presunto “bonus computer 2024”. La nostra redazione ha pubblicato un articolo a riguardo, come hanno fatto altri siti autorevoli. Grazie anche alle numerose segnalazioni pervenute dai nostri lettori, con i quali ci scusiamo per l’accaduto, abbiamo voluto andare a fondo, chiedendo delucidazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: nessuna agevolazione verrà erogata sul tema.

Quante delle testate sopra nominate avranno pubblicato una smentita con la stessa evidenza data all’articolo originale? Perché il MIMIT non ha pubblicato in home page la smentita? Quanti resteranno convinti che l’attuale governo abbia erogato un bonus computer per tutti coloro con un ISEE inferiore ai 20mila euro? Tutte domande che ovviamente resteranno senza una risposta. Ma almeno vi abbiamo mostrato come un fact-checker opera, come può inciampare, e come le notizie andrebbero riportate con fonti. Sì, perché quello che non vi ho riportato è che QdS ai primi commenti che chiedevano lumi rispondeva così:

Al momento è stato annunciato che il bonus ci sarà, ma non si sa ancora da quando sarà attivo e si potrà presentare la domanda.

Fonti riportate? Nessuna. Ecco, tenetelo a mente: se una testata giornalistica riporta una notizia e non cita, o ancor meglio linka, in maniera completa la fonte è sempre meglio diffidare. E se sei un giornalista e usi un tuo collega come fonte, collega che però a sua volta non ha linkato nessuno, il rischio che tu stia riportando qualcosa di non confermato è molto alto.

