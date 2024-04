I veicoli elettrici inquinano 1850 volte di più?

Un allarmante articolo che però, a una veloce verifica, sembra basarsi su un report in cui non si tocca nemmeno da lontano l'argomento dei veicoli elettrici

Su un sito che abbiamo trattato la prima volta nel lontano 2014 è apparso un articolo dal titolo:

STUDIO: I VEICOLI ELETTRICI INQUINANO L’AMBIENTE 1850 VOLTE DI PIÙ DELLE AUTO A BENZINA

L’articolo è firmato Enzo Ragusa, e riporta un link a LifeSiteNews, sito che abbiamo incrociato pochi giorni fa. Il link non funziona, l’articolo che faceva da fonte all’articolo di Ragusa è già stato rimosso (qui lo potete leggere su WebArchive). La cosa è curiosa, visto che LifeSiteNews non è esattamente quello che definiremmo un sito affidabile; che persino loro abbiano rimosso l’articolo in questione la dice lunga su quanto lo studio citato da Ragusa fosse affidabile.

Siamo però andati comunque a cercare lo studio in questione, studio che è stato pubblicato nel 2022 sulla testata Emission Analytics che l’ha condotto. Peccato che tale studio non dica affatto quanto sostenuto da Attività Solare ed Enzo Ragusa, o meglio: lo studio non dice quanto riportava LifeSiteNews, sito che si conferma assolutamente inaffidabile.

Vediamo di capirci, esiste davvero un’analisi che sostiene quel dato, la trovate qui, ma si tratta di un confronto tra le emissioni di inquinamento da particolato provenienti dai tubi di scappamento delle auto a gas con le emissioni di inquinamento da particolato dei pneumatici.

Lo studio, che in realtà è un rapporto che non ha passato alcuna revisione paritaria, si limita al confronto tra la quantità di inquinamento da particolato rilasciato dai pneumatici delle auto a gas con la quantità emessa dai tubi di scappamento delle auto a gas. In tutto lo studio non si fa mai menzione dei veicoli elettrici.

I gestori di Attività Solare, con il loro articolo, dimostrano di non averci nemmeno provato a leggere il rapporto originale, fidandosi di quanto riportato da un sito di cattolici integralisti e negazionisti dei cambiamenti climatici. Non che la cosa ci sorprenda: già nel 2014 Attività Solare aveva dimostrato di non essere affidabile nel parlare di clima. A dimostrazione che i negazionisti dei cambiamenti climatici sono anni che diffondono disinformazione su questi temi per portare avanti la loro agenda.

A scanso di equivoci abbiamo caricato su WebArchive l’articolo di Attività Solare, sia mai che anche loro tentino di negare l’errore. (In realtà qualcun altro l’aveva caricato prima di noi, ma non trovo, al momento in cui sto scrivendo, altri fact-checking in italiano sulla stessa vicenda).

Non credo di dover aggiungere altro.

