Il dottor Bryan Ardis e il veleno dei serpenti

Tra le tante segnalazioni di questi giorni una riporta un link al blog di una nostra vecchia conoscenza, Valdo Vaccaro. Era dagli albori di BUTAC che non capitavamo da quelle parti.

L’articolo che ci avete segnalato titola:

L’INCREDIBILE ORIGINE DEL COVID SECONDO IL DR BRYAN ARDIS

L’articolo è del 19 aprile 2022, e non è altro che la traduzione di un’intervista di Mike Adams al chiropratico Bryan Ardis. Mike Adams è anche lui una nostra vecchia conoscenza, disinformatore seriale americano admin di Natural News, sito specializzato in disinformazione in chiave salutista-ambientalista che esiste da anni. Natural News non è una fonte affidabile, non lo è mai stata.

Natural News è un sito che serve per pubblicizzare prodotti di fuffa varia, che vengono poi venduti, dal sito stesso o da altri ad esso collegati, come rimedi di cui non possiamo fare a meno. Bryan Ardis dalla chiropratica è passato già da alcuni anni a produrre rimedi “naturali” di vario genere, dai prodotti per l’acne al kit di integratori “anti-V” che pubblicizza con Mike Adams nell’intervista tradotta da Vaccaro.

Ardis, che si è pensionato dalla chiropratica proprio per mettersi a fare il guru alternativo, nella sua intervista racconta tante cose, che Vaccaro traduce letteralmente, tranne una premessa iniziale. L’intervista originale (che in realtà potremmo chiamare il redazionale pubblicitario) è suddivisa in tre parti, e per ora Vaccaro si è occupato di tradurre solo la prima parte. Ma a noi importa poco, abbiamo letto il testo di tutte le circa tre ore di intervento.

Come sempre succede in questi casi abbiamo chili e chili di gibberish scientifico che serve proprio a generare confusione in chi legge/ascolta, confusione sommata a paura sono due dei sistemi di vendita più sfruttati dai truffatori.

Si parte da una critica al Remedesvir, che Ardis definisce droga tossica e mortale, e per dimostrarlo in precedenti occasioni da bravo cerusico da Far West ha mostrato un grafico coi tassi di mortalità tra i pazienti che l’hanno usato. Peccato che il grafico abbia come fonte uno studio sull’Ebola, e i pazienti di cui si parla fossero appunto dei malati di Ebola. E il dato sulla mortalità è tutt’altro che negativo in quel caso.

Comunque le tre ore di fuffa servono a convincere gli ascoltatori che il Sars-Cov-2 si sia originato dal veleno dei serpenti con ulteriore ingegnerizzazione umana e che sia stato fatto apposta per mettere il DNA dei serpenti – l’animale che casualmente ha causato la cacciata dal Giardino dell’Eden di Adamo ed Eva – nel corpo degli esseri umani. In pratica siamo di fronte a un esperimento satanista. Ovviamente Vaccaro ben si guarda dallo spiegare questo dettaglio, anche se è evidente dopo aver letto la trascrizione dell’intervista.

Cercare di smontare la questione è assolutamente inutile, se credete a questi soggetti le mie parole non vi faranno cambiare idea. Negli States esistono già siti autorevoli che hanno spiegato in lungo e largo perché si tratti appunto di sciocchezze. Uno su tutti FactCheck.org, che ha dedicato un lungo articolo ricco di fonti alla spiegazione del perché quelle di Ardis siano invenzioni narrative per convincere un determinato pubblico a comperare specifici rimedi da lui stesso prodotti, in questo caso per rimuovere i residui di questo veleno grazie al “kit anti-V” da lui ideato.

Non crediamo si debba aggiungere altro, FactCheck.org ha finanziamenti che permettono ai suoi autori di essere remunerati per il tempo che perdono dietro a questi soggetti, BUTAC no, le donazioni che raccogliamo coprono le spese vive, strumenti e spese legali, senza che resti altro per pagare consulenze e interventi.

