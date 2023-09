Ci avete segnalato l’ennesima truffa, di quelle che purtroppo evidentemente fanno più danni di quanto crediamo visto quanto circolano e quanto impegno ci mettono i truffatori nel creare (o rubare) pagine social che possano servire allo scopo.

Oggi la truffa ha come protagonista lo storico Alessandro Barbero, perché è da una pagina Facebook che porta il suo nome che vengono lanciati questi post:

Cari vincitori selezionati,

Con gioia e profondo apprezzamento, vorremmo congratularci con te per la tua clamorosa vittoria nell’evento omaggio, reso possibile grazie al prezioso supporto del nostro sponsor principale. La tua presenza a questo evento ha rafforzato lo spirito della nostra comunità e questa vittoria è la prova evidente che la tua dedizione ha prodotto risultati straordinari. Non possiamo ignorare l’enorme contributo dato dai nostri sponsor. Senza il loro sostegno questo evento non avrebbe lo stesso lustro e fascino. Questo spirito di cooperazione è la solida base per ogni successo che otteniamo insieme. Per garantire le tue vincite, ti invitiamo a registrarti immediatamente tramite il link di registrazione che abbiamo preparato. Ci teniamo a sottolineare che questo processo di registrazione non prevede alcuna commissione. Ci impegniamo fermamente a garantire che ogni passo di questo viaggio sarà fluido e trasparente per voi, i nostri fortunati vincitori. https://tinyurl.com/AlessandroBarbero ] Ti invitiamo a completare questo processo di registrazione il prima possibile per assicurarti che il tuo premio vincente arrivi in ​​tempo e senza intoppi. I collegamenti che forniamo ti guideranno attraverso passaggi di facile comprensione, assicurandoti che tu possa goderti comodamente le tue vincite. Ti ringraziamo per la tua partecipazione al nostro evento e la speranza è che questa vittoria ti motivi a continuare a inseguire i tuoi sogni e a condividere la positività con chi ti circonda. Rimani connesso con noi per le ultime informazioni sui prossimi eventi e altre attività interessanti. Speriamo davvero che questo rapporto continui a svilupparsi in futuro. Ancora una volta, congratulazioni a voi, i vincitori selezionati. Continua a splendere! Cordiali saluti

Post che circolano con quest’immagine:

Ma ad agosto circolavano, tali e quali, con il nome di Rosario Tindaro Fiorello (e sono ancora attivi):

E negli anni scorsi è circolata con altri nomi, purtroppo non sempre ce lo segnalate. Quello che vorrei portare alla vostra attenzione sono i meccanismi, sempre gli stessi, sfruttati da questi criminali (non c’è altro modo di definirli, visto che stanno compiendo una truffa).

Se guardiamo i pochi commenti al post di “FakeBarbero” troviamo questo commento lasciato da tal Nolbert Fidel:

Grazie, il costo di registrazione è solo di €1, quindi ho completato subito la registrazione, e quando ho finito, ho scoperto un regalo da parte vostra. Fantastico! Grazie.

Come anche questo di Diana Marshal:

Sono molto emozionato di ricevere questo premio! Ho completato la registrazione e ho ricevuto il regalo da voi. Grazie.

O questo di Koen Van der Sloten:

Ciao, oggi è davvero una giornata meravigliosa! Voglio informarti che ho completato con successo il processo di registrazione e ho appena ricevuto un regalo da parte tua. Grazie.

O questo di Thradva:

Fantastico, ho ricevuto un regalo da parte vostra. Il regalo è già stato accreditato sul mio conto bancario. Molte grazie.

Ovviamente si tratta sempre di profili fake, l’immagine profilo di Nolbert Fidel, ad esempio, se facciamo una ricerca a ritroso con Google Lens, rimanda a un tal William Fred. Sono profili fake per veicolare informazioni aggiuntive alla “straordinaria vincita”. Vincita che non è altro che l’ennesima truffa per carpire i vostri dati bancari.

Lo dimostra anche questo scambio di battute nei commenti, naturalmente fake, in cui Thradva chiede:

Vorrei registrarmi, ma devo inserire i dati della mia carta. È corretto?

Risponde Barbero:

Thradva Sì, è corretto! Il nostro sponsor desidera registrare tutti i vincitori selezionati, quindi ogni vincitore deve inserire i dati della carta e verranno addebitati €1. Tuttavia, non preoccuparti, questi costi sono solo a scopo di verifica.

Thradva:

Va bene, completerò la registrazione.

E ancora:

Alessandro Barbero Ho già completato la mia registrazione. Cosa devo fare ora?

Barbero:

Thradva Bene, ora invia il tuo indirizzo email e numero di telefono tramite messaggio privato. Il nostro team ti invierà immediatamente il tuo regalo.

E per finire sempre Thradva:

Alessandro Barbero Va bene, invierò il mio indirizzo email e numero di telefono tramite messaggio privato.

Il tutto serve apposta perché tu che hai seguito il primo link non ti faccia preoccupare dal fatto che vengono chiesti dati che non ti aspettavi. Ed è molto meglio se, invece di spingere te a fare domande, a spiegarti che va benissimo inserirli ci pensa uno scambio online tra quella che tu credi una persona come te, Thradva, e l’admin della pagina. Chi realizza questo materiale ha studiato, sa benissimo come colpire le sue potenziali vittime. Vittime che probabilmente ha cercato tra i tanti che condividevano pochi giorni prima l’avviso che loro “non autorizzavano @meta o @facebook” a usare i loro dati.

Lo so, tanti di voi che ci leggete sono convinti che dovrei smettere di trattare questo generei di truffe e occuparmi solo della disinformazione meno evidente ma proprio per questo più subdola. Il problema è che durante la pandemia ho visto troppe persone con nessuna educazione digitale avvicinarsi al web, specie ai social network, e cadere in truffe di vario genere. Scrivo questi articoli perché spero sempre che possano servire a sensibilizzare chi lavora dietro le quinte, per spingerli a fare un lavoro migliore nel difendere le potenziali vittime dai truffatori.

Ad oggi Meta e Facebook non mi hanno sorpreso per velocità e impegno nel contrastare la fuffa, anzi, come detto in precedenza, sembra quasi che a loro questo modus operandi vada benissimo. Sarebbe bello che le autorità cominciassero a prenderli in considerazione come complici (involontari ma perfettamente consci) in queste truffe.

maicolengel at butac punto it

