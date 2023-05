La carne separata meccanicamente su TikTok

La difesa del proprio prodotto è un must per ogni imprenditore che si rispetti, e quindi è assolutamente normale vedere su Tik Tok video come quello realizzato dal profilo Accademia Macelleria Italiana.

Nel video un affabile macellaio ci racconta di come, quando comperiamo prodotti come i nuggets o simili, spesso ci ritroviamo nell’etichetta la dicitura “carne separata meccanicamente”. Nel video questa dicitura viene ripetuta come mantra per inculcare l’idea nel pubblico che quella cosa non sia buona, e viene detto che si tratta degli scarti delle lavorazioni delle grandi aziende alimentari.

Ma questa è una bugia, non è affatto vero che in Italia la carne separata meccanicamente sia il prodotto della lavorazione degli scarti di animali già macellati. Della materia ci siamo già occupati diverse volte negli anni passati, ma cerchiamo di riassumere al meglio i fatti.

La prima cosa da evidenziare è che in Italia il processo di separazione meccanica coinvolge solo la carne di pollo, tacchino, altri volatili, suini e conigli. La carne di bovini, ovini e caprini non può essere separata così. Anzi, non solo non può essere separata così, non si può nemmeno importarla, come spiegava la dottoressa Maria Caramelli qui. Ma l’elemento fondamentale che va evidenziato è che quelli che vengono separati non sono gli scarti, bensì animali interi. Perché, mentre è relativamente facile staccare la carne dalle ossa una volta che è stata cotta, farlo da cruda è un’impresa, per affrontare la quale il processo meccanico aiuta le aziende alimentari che ne hanno bisogno.

Ma la cosa che vorremmo ribadire per prima è che a oggi non ci sono prove a sostegno della tesi che la carne separata meccanicamente sia meno sana di quella separata a mano. L’analisi seria più recente purtroppo risale ormai a dieci anni fa, ma è ancora valida in mancanza di nuovi studi che la confutino. La trovate sul sito di EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare: il sunto di quell’analisi è che tra carne separata meccanicamente e carne separata a mano non sono state trovate differenze sostanziali in termini di rischi per la salute.

