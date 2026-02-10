Editoriali e Approfondimenti

Chi ha paura della FIMI? Noi forse non abbastanza

Un'analisi delle conseguenze della manipolazione e interferenza dell'informazione straniera sulle nostre vite

Beatrice 10 Feb 2026
article-post

Chi si occupa di notizie lo sa bene, la disinformazione è un’arma potente, capace di cambiare gli equilibri interni (ed esterni) di una nazione.

Ma quando si inizia a parlare di FIMI – ossia la Foreign Information Manipulation and Interference traducibile in italiano come manipolazione e interferenza dell’informazione stranierala situazione si complica ulteriormente.  

Perché no, questo fenomeno non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma agisce in modo diretto sulle nostre vite. Infatti, come sottolineato recentemente dal progetto europeo Eu vs Disinfo, questo meccanismo espone a un:

“rischio strutturale che mina le condizioni per la crescita economica, il benessere sociale e le istituzioni liberali”.

Troppo semplice quindi catalogarle solo come “notizie false”: uno studio del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (HRC) spiega chiaramente come  le campagne FIMI colpiscano sempre più le comunità emarginate, i difensori dei diritti umani e i media indipendenti.

Vi suona familiare? Beh, forse dovrebbe. La disinformazione  oggi non è solo una sfida culturale, ma un’arma che scava solchi profondi tra le persone, spingendoci verso una polarizzazione tale da paralizzare il dibattito pubblico. Quando smettiamo di condividere una realtà comune, la democrazia entra in crisi e i governi, approfittando del caos e della sfiducia, tendono a giustificare derive autoritarie che indeboliscono i nostri diritti. 

È in questo modo che l’impatto su di noi diventa tangibile. Questa cappa di disillusione e falsità convince molte persone a rinunciare al voto per paura o rassegnazione, e nei contesti più fragili la propaganda straniera arriva a deumanizzare l’avversario, trasformando il dissenso in odio e ostacolando persino gli aiuti umanitari durante i conflitti armati. 

Questo dimostra sempre più come avvelenare l’informazione significhi di fatto sabotare la nostra capacità di restare umani e liberi.

E se da un lato siamo arrivati a comprendere la natura globale della minaccia, dall’altro è innegabile che troppo spesso siamo ancora portati a pensare alle conseguenze di questo fenomeno in ambito politico, dimenticando il suo peso in un altro settore fondamentale per il nostro benessere, quello economico.

Il rapporto “L’imperativo economico di investire nei media di pubblico interesse” del Forum on Information & Democracy (FID) non lancia segnali incoraggianti in tal senso. 

Dobbiamo smettere di pensare all’informazione come a un semplice svago e iniziare a vederla per quello che è: un’infrastruttura vitale per la nostra società.

Senza notizie serie e verificate, infatti, le famiglie non sanno qual è la maniera migliore di gestire i propri risparmi e le imprese hanno paura di investire, perché la nebbia della disinformazione su tasse e prezzi rende impossibile pianificare il futuro. È così che la società si paralizza.

In questo caos il giornalismo indipendente non è un lusso, ma un sistema di filtraggio essenziale perché garantisce che tutti guardiamo la stessa realtà, riducendo gli sprechi e tenendo a bada la corruzione

Ecco perché proteggere la verità non può essere un compito affidato solo alla fortuna o agli algoritmi dei social, ma deve diventare un investimento collettivo, un bene comune che va curato con leggi e risorse specifiche per evitare che l’intero sistema economico collassi.

Beatrice D’Ascenzi

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti.
Esperimento “perfettamente” riuscito
Editoriali e Approfondimenti

Esperimento “perfettamente” riuscito

Lunedì 2 febbraio ho fatto un piccolo esperimento social: ho fatto un post, scritto da ChatGPT, e l’ho pubblicato su Facebook. Il post cominciava proprio con le parole: ChatGPT e la foto della nostra premier in visita al poliziotto in ospedale A seguire un elenco che rispondeva al prompt: “Cosa vedi in questa foto?”. A […]

maicolengel butac | 06 feb 2026
L’ICE di Trump e quella di Obama
Cronaca e Politica

L’ICE di Trump e quella di Obama

Oggi non trattiamo propriamente una bufala, ma vorremmo fare chiarezza su una narrazione che vediamo circolare sempre più insistentemente. Un lettore ci ha scritto: I complottisti già stanno difendendo Trump dicendo che sotto Obama e Biden l’ICE era già quella di oggi, praticamente fino al giorno prima li accusavano di essere stati lascivi e fomentanti […]

maicolengel butac | 02 feb 2026
L’NRA che non ti aspetti
Editoriali e Approfondimenti

L’NRA che non ti aspetti

No, qui nessun fact checking, ma credo che – visto il momento storico che stiamo vivendo – ci siano notizie che, proprio perché sulla stampa italiana trovano pochissimo spazio, meritino di essere rilanciate come possibile. Parliamo sempre della morte del 37enne Alex Pretti, morte in seguito alla quale l’Homeland Security ha pubblicato questo comunicato: At […]

maicolengel butac | 27 gen 2026
Lo spettro in una scatola: il caso della Barbie autistica
Editoriali e Approfondimenti

Lo spettro in una scatola: il caso della Barbie autistica

Gomiti e polsi articolati per simulare lo stimming, cuffie antirumore, occhi leggermente inclinati che evitano il contatto visivo diretto. Sono solo alcune delle caratteristiche della bambola più divisiva del web. Ormai lo saprete tutti: pochi giorni fa la nota azienda di giocattoli Mattel ha lanciato sul mercato la sua prima bambola autistica, inserendola all’interno della […]

Beatrice | 21 gen 2026