Clara Bianchi e il Progetto quantistico in Bitcoin…

Sull’onda di una determinata serie di articoli che narrano le vicende di anonimi soggetti che hanno lasciato il lavoro cambiando completamente la propria vita e hanno trovato un destino migliore, sta circolando – sorpresa! – l’ennesima truffa.

Stavolta gira sulle pagine social locali, e gira davvero tanto. La viralità è data dal fatto che di volta in volta l’articolo è geolocalizzato nel testo e nel titolo, dando a intendere che la ragazza dell’articolo sia della stessa zona della pagina social su cui viene condivisa.

Alcuni esempi?

Ma Clara Bianchi non esiste, è sempre la solita amica inventata dai truffatori per farvi cadere nella loro rete di trading online. Non cascateci!

Come spiegavamo a giugno 2023:

…non è che il solito specchietto per le allodole che cela uno dei mille siti copia e incolla legati al mondo del trading online. La richiesta iniziale è sempre la solita, investire 250 euro, per guadagnare cifre stratosferiche, lo dicono i testimonial. Il sito su cui finite è stato realizzato apposta per fare leva sulla suggestionabilità dei visitatori, con pop up che appaiono quando cambiamo finestra del browser… …si tratta solo e unicamente di truffatori con dietro algoritmi che duplicano le notizie e le mettono in circolazione di volta in volta con dettagli modificati (ad esempio geolocalizzando vicino a casa nostra) per attirare potenziali vittime in specifiche aree geografiche. Grazie a questo riescono a fare post sponsorizzati che vengono diffusi in gruppi locali, dove è più facile avere visibilità.

