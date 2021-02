Appena ti arriva un codice…

Nessuna segnalazione stavolta, perché il messaggio di cui stiamo per parlare mi è arrivato direttamente su WhatsApp e ho ritenuto utile scrivere due righe in merito. Siamo di fronte a un classico caso di truffa sulla celebre app di messaggistica istantanea, o meglio di tentativo di hackeraggio. Sì, perché il messaggio che ho ricevuto serve proprio e prendere possesso del vostro WhatsApp, e spammare a tutta la vostra rubrica lo stesso messaggio (e qualche ulteriore chilo di malware).

Vi starete domandando di che cacchio sto parlando, avete ragione. Oggi 1 febbraio 2021 sul mio cellulare è arrivato questo messaggio da un contatto presente nella mia rubrica:

“Ciao, ti ho inviato un codice via SMS per sbaglio, potresti rimandarmelo?”

Che ricorda molto questo messaggio che circola da anni sui WhatsApp anglofoni:

Cercando in rete ho trovato anche amici che l’hanno ricevuto così:

Ecco, no, non state tranquilli, cercate di contattare attraverso altri mezzi che non siano WhatsApp il mittente di questi messaggi, il suo account WhatsApp è stato hackerato, e chi l’ha fatto sta tentando di fare lo stesso con voi.

Il giochino è semplicissimo.

Prima mandano a voi il messaggio dove vi chiedono di mandare un codice indietro. A volte specificano che arriva via sms, a volte no. Poi subito dopo, usando il vostro numero di cellulare, fanno richiesta a WhatsApp di inviare un codice di verifica per il vostro cellulare (il cui numero hanno trovato nell’elenco messaggi dell’account già hackerato). WhatsApp invia il codice a voi, che lo rigirate al supposto amico et voilà, les jeux sont faits. Il nostro supposto amico ora è in grado di inviare messaggi WhatsApp spacciandosi per noi.

Tutto molto facile. Proprio per questo è importante essere vigili e fare attenzione sempre.

Per finire: per recuperare un account rubato basta disinstallare WhatsApp dal vostro cellulare, reinstallarlo e richiedere un nuovo codice verifica.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!