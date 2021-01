Whatsapp e i nuovi accordi sulla privacy

In tanti in queste ore ci state segnalando un video in cui il giornalista italiano Roberto Mazzoni ci racconta per filo e per segno le nuove regole che si applicheranno a WhatsApp a partire dall’8 febbraio 2020.

Il video, se non l’avete ancora visto, è questo:

Ben documentato e ben raccontato, è un video che vale la pena vedere, perché in qualche modo vi mette di fronte al quantitativo di informazioni che sono custodite oggi dai vostri smartphone, per farvi capire quante cose sia comunque possibile sapere di voi anche solo tramite una app installata nei vostri dispositivi.

Mazzoni, da residente in Florida, omette però una cosa importante, che era stata spiegata alla perfezione dal mentore dei debunker italiani, il nostro amico Paolo Attivissimo, che giusto pochi giorni fa titolava:

Senza tanti giri di parole vi invito a leggere l’articolo di Paolo, da cui estrapolo solo questa parte:

Ma non solo Paolo se ne era occupato, persino la BBC ha dedicato un articolo alla questione, spiegando le stesse cose di Paolo; e ancora Mark Scott, responsabile dell’area tecnologica di Politico, che il 6 gennaio aveva pubblicato questo tweet decisamente esplicativo:

So @WhatsApp updated its polices so more of your data is shared with @Facebook’s other products.

Except, that is, if you’re in Europe — where that’s still not allowed. pic.twitter.com/kipRNiTLB9

— Mark Scott (@markscott82) January 6, 2021