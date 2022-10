I consigli anticancro della biologa nutrizionista

Oggi nessuna segnalazione, ma una storia che è accaduta a un’amica virtuale, una storia che lei ha voluto raccontare con un video su TikTok e che io ho chiesto di potervi riproporre qui su BUTAC. Una storia che speriamo possa portare conseguenze al soggetto di cui, senza fare alcun riferimento o nome, andremo a parlare tra pochissimo.

Partiamo dall’inizio

Come alcuni di voi sanno BUTAC è spesso in radio: ogni giovedì mattina da ormai 5 anni, ad esempio, verso le 11:20 sono in diretta su Radio Pico; alcuni giorni, senza regolarità, quando hanno spazio, sono ospite di Luca Bottura, da RadioDeeJay a Rai Radio1; inoltre per un po’ di tempo sono stato ospite di Adriana Paratore, che su diverse emittenti curava delle trasmissioni, prima registrate, poi in diretta. Con Adriana abbiamo collaborato per circa tre stagioni, poi per incastri vari suoi e miei abbiamo smesso, rimanendo però sempre in contatto. Adriana quando ha qualche dubbio su una notizia mi scrive sempre, e io cerco di aiutarla a scoprire quanto c’è di vero in quella notizia. La chiamo solo per nome perché è così che ci conosciamo da qualche anno.

Adriana e il nodulo alla tiroide

Quest’estate ad Adriana è stato trovato un nodulo alla tiroide, nodulo che si era ingrossato tanto al punto da doverlo rimuovere visto che premeva su una corda vocale (e Adriana con la voce ci lavora). L’operazione è stata fatta a inizio settembre ed è andata bene, Adriana già ora ha ritrovato la sua voce, anche se è ancora convalescente. Purtroppo l’esame istologico ha rilevato che si trattava di un tumore maligno, ma gli esami successivi hanno mostrato che è andato tutto per il meglio. Di tutto questo Adriana ha regolarmente parlato sui social network, senza filtri.

Questo atteggiamento molto trasparente ha fatto sì che venisse in contatto con quell’abitudine social di dare consigli, suggerimenti e indicazioni terapeutiche varie da parte di soggetti che non sono medici. Ora lascio il racconto alle parole di Adriana, la quale ha realizzato un breve podcast da sei minuti che ha condiviso su tutti i suoi canali social, e che ha introdotto con queste parole:

Da quando ho il cancro, vengo spesso messa in contatto con sedicenti dottori che asseriscono di poter curare i tumori con l’alimentazione. Dottori che pur non essendo medici dicono di saperne più di qualunque esperto, e che si permettono anche il lusso di sconsigliare i trattamenti chemioterapici a favore dei loro integratori. In questo podcast vi racconto la mia surreale conversazione con uno di loro. Se vi va condividete il video. C’è gente che muore dietro a certe scemenze, e questi individui senza scrupoli vanno fermati! Grazie!

Ho chiesto ad Adriana di poter fare i nomi qui su BUTAC ma lei mi ha subito bloccato, sa che mi arriverebbe subito una querela, lei nel frattempo si è mossa e ha contattato altri che possano divulgare questa storia il più possibile, altri che hanno sicuramente più visibilità di BUTAC.

Ma Adriana non si è limitata al video qui sopra, qualche giorno dopo ne ha condiviso un secondo, dove spiega ancor meglio come questi sciacalli operino nella loro ricerca di potenziali vittime a cui spillare soldi:

Concludendo

Non ci sono specifiche bufale da trattare, quello che andava fatto l’ha già fatto Adriana denunciando pubblicamente questo modo di comportarsi. Speriamo che la magistratura intervenga contro questi soggetti, noi abbiamo deciso di parlarne su BUTAC perché sono anni che conosciamo questo modus operandi. Anni in cui abbiamo cercato più e più volte di mettervi in guardia da sedicenti guaritori, gente che dovrebbe essere allontanata dalla rete e nei casi peggiori rinchiusa in galera.

Abbiamo scelto di dare visibilità alla storia di Adriana per rimarcare il fatto che l’Italia è piena di soggetti come questa biologa nutrizionista, soggetti che hanno a cuore solo la salute del loro portafoglio e della vostra, di salute, se ne infischiano.

Avvoltoi che andrebbero abbattuti con la spingarda…

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.