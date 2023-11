Premessa: quest’articolo è frutto di un esperimento con le IA collegate alla rete. Abbiamo riportato a ChatGPT (con attivo un plug in che gli permette di navigare in rete con il motore di ricerca di Bing) la mail di segnalazione che ci è stata inviata da una lettrice, e chiesto all’intelligenza artificiale di analizzarne il contenuto, verificare il profilo a cui si faceva riferimento e realizzare un contenuto adatto alla pubblicazione. A parte qualche parola in chiusura e l’omissione di qualche ripetizione, quanto segue è ciò che ChatGPT ha realizzato.

Tra le segnalazioni che ci inviate una ha attirato la nostra attenzione: una nostra lettrice ci ha scritto una mail molto dettagliata in cui ci segnala un soggetto che opera principalmente su X (Twitter). Stiamo parlando del profilo @Bluefidel47, che potete trovare qui. Profilo che dispensa consigli medici a non finire. Consigli che sono – apparentemente – seguiti con fiducia da un discreto numero di suoi follower.

Chi ci ha scritto dice che ha segnalato il profilo anche alla Polizia Postale, senza però aver avuto alcuna soddisfazione. Pertanto ha ritenuto utile provare a rivolgersi a noi fact-checker.

Una veloce scrollata del suo profilo porta a post come questo dell’8 ottobre:

Immagine che dimostra il pesante pregiudizio di BlueFidel (che su questo profilo si fa chiamare George) nei confronti dei medici. Sfogliando il suo profilo si nota come George si presenti in vari modi – ora come medico con specializzazioni fantomatiche, ora come ex-medico, ora come biologo molecolare. Questa mancanza di chiarezza già solleva dubbi sulla sua autenticità e competenza.

Tra un post politico e uno ironico George suggerisce di evitare trattamenti medici convenzionali come la chemioterapia, la mammografia e i vaccini. Questi consigli, se seguiti, potrebbero avere conseguenze gravi per la salute delle persone che lo seguono o di quelli che stanno loro intorno.

In contemporanea promuove spesso i prodotti e le auto-pubblicazioni di Angelo Rossiello, descritto come un ingegnere e “light trainer”. Il sito web associato, evolutamente.it, appare come un punto vendita per libri auto-pubblicati, integratori e articoli per la “terapia della luce”. Un’analisi rapida rivela che alcuni dei prodotti potrebbero essere acquistati da fornitori cinesi a prezzi decisamente bassi e rivenduti a un prezzo elevato. Sempre sul profilo di George troviamo anche post che rimandano al negozio di Panzironi, che crediamo non necessiti presentazioni.

Un profilo come quello di George rappresenta un potenziale pericolo per la comunità online, poiché propaga informazioni mediche non verificate e promuove prodotti discutibili. La mancanza di azione da parte delle piattaforme di social media e delle autorità rende essenziale una consapevolezza pubblica per mitigare la diffusione di false informazioni.

