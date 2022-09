Il COSAP e la class action per i danneggiati da vaccino

Su alcuni canali social sta circolando la notizia di una class action lanciata dal segretario generale di un sindacato di Polizia, il COSAP. Della questione ne parla il blog del leader di ItalExit, il senatore Gianluigi Paragone, che il 18 settembre 2022, a firma di Nicky Ionfrida, titola:

“Chiediamo la condanna di chi ha calpestato la dignità dei lavoratori”. Il sindacato di Polizia va all’attacco di Speranza

La fonte di Ionfrida è ByoBlu, che il 17 settembre, con la firma di Miriam Gualandi, aveva titolato:

CLASS ACTION PER I POLIZIOTTI DANNEGGIATI DAL VACCINO COVID. L’INIZIATIVA DEL SINDACATO COSAP

In entrambi gli articoli viene riportato un estratto dal comunicato del COSAP:

Tutti i colleghi, anche non iscritti a questo sindacato potranno segnalare alle varie Segreterie Provinciali presenti sul territorio, gli eventuali e documentati effetti avversi manifestatisi a seguito dell’inoculazione.

Nessuno degli articoli che riportano queste informazioni però approfondisce la notizia. Perché vedete, c’è un piccolissimo problema: dal 2022 è in vigore una legge che norma le class action, e chi può intentarne una. Esiste uno specifico albo degli enti abilitati a promuovere le “azioni di classe” e i sindacati ne sono esclusi.

Lo spiegava uno dei blog del Fatto Quotidiano dedicato ai giuristi il 1 giugno 2022, con un articolo critico dal titolo:

Un discutibile regolamento del ministero di Giustizia impedisce ai sindacati l’azione di classe

ByoBlu, Paragone e Sergio Scalzo evidentemente non sono aggiornati in merito, ma sarebbe il caso che qualcuno glielo facesse presente. Il COSAP in quanto sindacato non è iscrivibile nell’albo degli enti che possono intentare una class action, dare a intendere diversamente significa disinformare i lettori.

Sia chiaro, Il Paragone e ByoBlu stanno solo riportando la notizia, come vediamo fare a tanti giornalisti, ma nel 2022 limitarsi a riportare quello che dicono altri senza verificarne la fattibilità o se ci siano altre informazioni da dare ai propri lettori, per noi di BUTAC, è disinformare, un po’ come quando si pubblicano i comunicati stampa di quelle associazioni poco trasparenti che cercano solo visibilità per raccogliere donazioni.

Una nota finale, il COSAP è un sindacato di polizia che sentiamo nominato molto spesso, specie su siti come quelli appena citati. Lo sentiamo nominare così spesso che sono tanti a pensare che sia IL sindacato di polizia, ovvero quello principale. Ma è un grave errore: come spiegato da Money nel 2017 di sindacati ce ne sono tanti a rappresentare i circa 95mila poliziotti italiani, e il COSAP non risulta tra quelli con più iscritti. Il più rilevante (nel 2017) era il SIULP, con circa 24mila iscritti, a seguire il Sap, il Siap e la Ugl Polizia, il Consap e il Coisp, il Silp, la Fns e per finire la Uil Polizia. Questi sono quelli che nel 2017 venivano reputati i principali, come vedete il COSAP manca.

