Il criceto sott’acqua

Oggi ho bisogno di leggerezza, e quindi mi dedico a una sciocchezza che mi è stata segnalata da un’amica. Un video che su TikTok ha raggiunto la bellezza di oltre 30milioni di visualizzazioni.

Il video è questo, e mostra un criceto in una vasca per pesci, che si muove insieme ai pesci.

Si tratta di un’illusione ottica, ma il problema è che esistono siti, come Forum Agricoltura Sociale, che hanno tentato di dare spiegazione al fatto sostenendo che:

L’esemplare in questione si chiama proprio criceto acquatico dell’Ecuador (Holochilus brasiliensis) ed è di piccole dimensioni, vantando una lunghezza media che va dai 10 ai 12 centimetri. Le sue zampe sono palmate e gli permettono di nuotare e immergersi facilmente. Vivendo in zone umide e paludose, come le foreste pluviali dell’Ecuador, si è adattato all’ambiente circostante. Oltre che le zampe palmate, vanta anche delle valvole nasali che si chiudono quando è sott’acqua, impedendo all’acqua di entrare nei polmoni. Non solo: i polmoni riescono ad assorbire ossigeno direttamente dall’acqua. Quella del criceto che nuota nell’acquario è uno dei tanti esempi di come l’evoluzione e la voglia di sopravvivenza provochi la ‘nascita’ di specie che si adattano ad ambienti in cui i suoi ‘simili’ non riuscirebbero a sopravvivere.

Ma si tratta di un’immane sciocchezza. Il criceto dell’Ecaudor di cui parlano è questo:

Che è completamente diverso da quello che si vede nel video, e che comunque è chiaramente non sott’acqua, basta osservare il pelo con attenzione per notare che non è affatto bagnato.

In realtà basterebbe cercare su TikTok per trovare un altro utente che aveva pubblicato un video dello stesso criceto, nella stessa vasca, spiegando però appunto che si trattava di un’illusione ottica:

Ovviamente il video che spiega il tutto ha pochissime visualizzazioni, quello che fa pesca a strascico coi boccaloni invece macina numeri su numeri, anche grazie a redazioni come quella di Forum Agricoltura Sociale, sito che – seppure il nome faccia pensare diversamente – è nato solo e unicamente per pubblicare sciocchezze a ripetizione grazie a contenuti, poco importa se veri o falsi, che abbiano le caratteristiche per diventare virali.

Forum Agricoltura Sociale entra di diritto nella nostra Black List.

