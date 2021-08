Crystal Dunn, razzismo e discriminazione

C’è una fotografia che mi era stata segnalata da qualche lettore, fotografia che non ho fatto in tempo a salvare che è stata fatta sparire, e i gruppi social dove era diffusa hanno chiuso l’accesso. Ma non è importante, perché la foto, senza i commenti razzisti e discriminatori a contorno, è ancora accessibile.

L’immagine è questa:

L’immagine sta circolando su gruppi americani (ma anche italiani) prendendo in giro l’atleta in ginocchio che, secondo gli astuti detrattori, starebbe facendo qualcosa che persino l’atleta afroamericana ritiene sciocco e inutile. Ma le cose non stanno come vengono raccontate da quei razzisti che frequentate. Basta difatti fare una veloce ricerca in rete per trovare un articolo pubblicato su ESPN dove viene spiegato molto chiaramente da Crystal Dunn – l’atleta in piedi – il perché della sua scelta.

Ve ne riporto alcune parole:

… … I had to stand because I don’t know what’s going to happen. I’m scared for my job. I’m scared that it’s going to look differently if a black girl on the team kneels… I saw the way U.S. Soccer responded and treated Megan… I’m thinking they kept her out of some games, kept her out of camps, and yes that was bad, but to me, I was thinking that they could rip up my contract, so I thought I was actually going to get it worse.

Che tradotte:

Ho dovuto rimanere in piedi perché non so cosa potrebbe succedere. Ho paura per il mio lavoro. Ho paura che sembrerà diverso se una ragazza nera della squadra si inginocchia… Ho visto il modo in cui il calcio americano ha risposto e trattato Megan. Riflettevo che l’hanno tenuta fuori da alcune partite, l’hanno tenuta fuori dai campi e sì, è stato brutto, ma dal mio punto di vista stavo pensando che avrebbero potuto strappare il mio contratto, quindi ho pensato che in realtà avrei peggiorato le cose.

Per cui il motivo per cui non si è inginocchiata non è ritenere inutile il gesto, ma la paura delle rappresaglie, dell’essere ulteriormente discriminata. Megan Rapinoe è un’atleta abituata a esporsi in prima persona per questo genere di battaglie, non rischiando discriminazioni per il colore della sua pelle. Crystal Dunn purtroppo non può esporsi alla stessa maniera.

Non credo di dover aggiungere altro.

