François-Xavier Fumu Tamuzo Vs Pfizer e BioNTech

Un (ex) calciatore fa causa a Pfizer e BioNTech per danni da vaccino, nessuno prova ad aggiungere l'informazione che i suoi problemi fisici hanno cominciato a manifestarsi ben prima della pandemia...

Sono tanti i quotidiani italiani – grandi amanti del sensazionalismo che attira lettori, come ben sappiamo – ad aver riportato la notizia del calciatore francese che ha fatto causa a Pfizer e Biontech.

Qui il titolo di Fanpage:

Fumu Tamuzo fa causa a Pfizer e BioNTech dopo il vaccino Covid: “Voglio capire cos’ha il mio corpo”

Qui quello sulla Gazzetta dello Sport:

Tamuzo, causa contro i vaccini anticovid di BioNTech e Pfizer

Eurosport:

FRANÇOIS-XAVIER FUMU TAMUZO, PORTA IN CAUSA I COLOSSI DEI VACCINI ANTI-COVID: “IL MIO CORPO HA SMESSO DI FUNZIONARE”

Pochi però hanno riportato ulteriori informazioni sulle condizioni del calciatore, quasi tutti si sono limitati alle sue affermazioni. Partiamo col dire che, secondo Wikipedia francese:

Ala destra con una buona velocità, descritto agli esordi come un “eccellente dribblatore” dal quotidiano L’Équipe, ha giocato cinque stagioni in Ligue 2 con l’AJA, senza mai affermarsi veramente.

Quindi siamo di fronte a un calciatore che agli esordi prometteva molto ma che, ben prima dell’inizio della pandemia, ha cominciato a rendere poco. Non un fuoriclasse che si è “rotto” a causa della pandemia o del vaccino. L’ultima squadra in cui ha giocato è il Stade lavallois Mayenne Football Club, squadra che fino al 2022 era nell’equivalente della serie C. Ora sono passati in Ligue 2, ma non grazie a Fumu Tamuzo, che ha passato il 2021 e il 2022 da infortunato.

Sia chiaro, a noi spiace per il giovane calciatore, ma secondo quanto riportano i quotidiani francesi si è danneggiato un ginocchio nell’ottobre del 2021 (si parla di una vistosa crepa nell’osso), poi il tendine d’Achille nel 2022 e nel 2024 ha fatto un grosso incidente in macchina, da cui sia lui che i suoi famigliari, per fortuna, sono usciti indenni.

Non troviamo tracce nella letteratura scientifica che colleghino i vaccini anti-Covid con eventi avversi che riguardino ossa e tendine d’Achille, ma come riporta il comunicato stampa di Pfizer emesso dopo che la notizia della denuncia è apparsa sui quotidiani francesi:

Pfizer, per principio, non comunica informazioni sui casi attuali, preferendo lasciare che il processo legale si svolga con calma. La salute e la sicurezza dei pazienti sono le nostre priorità assolute. Come previsto dal processo in vigore per tutti i vaccini autorizzato in Europa, l’EMA monitora e valuta i casi segnalati di reazioni avverse legate al nostro vaccino anti-Covid-19. Ove applicabile, l’EMA raccomanda inoltre di aggiornare l’RCP (Riassunto delle caratteristiche del prodotto) del nostro vaccino anti-Covid-19 per incorporarne eventuali nuovi informazioni sulla sicurezza. Seguiamo scrupolosamente queste raccomandazioni e, se necessario, modifichiamo l’SPC del nostro vaccino. È importante ricordare che con centinaia di milioni di dosi somministrate in tutto il mondo, il profilo rischio-beneficio del nostro vaccino contro il Covid-19 rimane positivo indicazioni e gruppi di età approvati.

Quindi siamo ancora ben lontani da una qualche prova che i problemi del calciatore possano essere stati causati dai vaccini. Era, purtroppo per lui, cresciuto diventando un calciatore di scarso pregio già da prima della pandemia, e gli infortuni sicuramente non hanno aiutato.

Se i tribunali francesi agiscono come certi italiani, può essere che qualcuno emetta una sentenza a favore del giocatore, ma difficilmente succederà perché sarà provato che la colpa dei suoi problemi sia da imputare ai vaccini, più facilmente perché non è possibile provare che si possa escludere al 100%, in un meccanismo simile a quello che abbiamo descritto qui.

