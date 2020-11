Dagospia, Socci, Biden e Trump

Dagospia, partendo da un determinato sito americano, ha dato un’informazione ai propri lettori. Un’informazione che comunque la si voglia leggere è sbagliata. Dagospia parla sull’onda di altri commentatori politici italiani, come Antonio Socci, commentatori che negli ultimi giorni hanno cominciato a linkare un sito, Real Clear Politics, che fornisce, come altri, i dati sulle elezioni americane. Dati che però differiscono dagli altri.

Inizialmente Dagospia riteneva che Real Clear Politics avesse tolto, dopo riconteggio, la Pennsylvania a Biden e l’avesse data a Trump. Ma le cose non stavano così, e quindi la redazione ha dovuto fare quest’aggiunta all’articolo (grassetti nostri):

CORREZIONE: REAL CLEAR POLITICS NON HA TOLTO LA PENNSYLVANIA A BIDEN, NON GLIEL’AVEVA MAI ASSEGNATA! IERI ABBIAMO RIPRESO IL TWEET DI RUDY GIULIANI CHE ANNUNCIAVA IL CAMBIAMENTO DEL SITO BIPARTISAN CHE RACCOGLIE DATI POLITICI, CHE INVECE NON HA MAI DATO PIÙ DI 259 GRANDI ELETTORI AL DEMOCRATICO. IL CHE RESTA UNA NOTIZIA: AL MOMENTO BIDEN È PRESIDENTE-ELETTO (CON SITO, SIMBOLO E CARTA INTESTATA) SOLO IN BASE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CNN.

Allora vediamo di aggiungere due elementi alle correzioni di Dagospia.

Il sito RealClearPolitics non è proprio bipartisan, è un sito di destra, i cui admin è risultato gestissero anche una pagina Facebook di estremisti far-right. Quindi definirli bipartisan mi pare un filo fuori luogo.

Inoltre non è affatto vero che Biden sia presidente-eletto solo in base all’assegnazione della CNN. Ad esempio Fox News, testata che fino a una settimana fa era ritenuta l’unica da seguire per chi fosse un supporter di Trump, oggi assegna a Biden 290 grandi elettori.

Dagospia fino a due giorni fa aveva linkato Fox News centinaia di volte, e Real Clear Politics mai. Come mai di colpo si smette di seguire il canale trumpiano per eccellenza e si comincia a linkare qualcun altro? Non è che si preferisce seguire chi ci racconta quello che vogliamo sentirci dire invece che riportare una cronaca imparziale dei fatti?

Sia chiaro, non sono un commentatore politico americano, ma mi fa strano che tanti di colpo abbiano iniziato a linkare quel sito internet abbandonando quasi totalmente le altre narrazioni. Sostenere che solo la CNN attribuisca la vittoria a Biden è una presa in giro.

Così titolava Reuters il 10 novembre:

Nearly 80% of Americans say Biden won White House, ignoring Trump’s refusal to concede: Reuters/Ipsos poll

Quando ho chiesto a Antonio Socci su Twitter come mai decidesse di linkare Real Clear Politics invece che la solita Fox News la risposta è stata di quelle decisamente eloquenti:

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!