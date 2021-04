Derek Knaus e i tamponi senza Covid

Io il virus non l'ho mai visto nemmeno con la lente d'ingrandimento, ne deduco che non esista

Ci avete segnalato un video che s’intitola:

Intervista al dottor Derek Knaus, quello che ha scoperto sul fantavirus è sconcertante

Capiamo dal titolo che chi ha pubblicato il video rientra nel gruppo di coloro che non credono alla pandemia. Siamo di fronte a una bufala favolosa, di quelle che giusto le legioni di negazionisti più boccaloni possono condividere acriticamente.

Vediamo di capirci.

Il video caricato su Rumble mostra inizialmente questa faccia qui:

Ma è evidente che chi ha caricato il video, tal StellaDelCielo, non conosce l’inglese, o non ha seguito con attenzione il video che ha caricato, e a cui ha associato un testo dove sostiene che:

dottor Derek Knaus e il suo gruppo di immunologi che esercitano la professione nel sud della California hanno esaminato 1500 test di tampone positivi al covid e i risultati sono stati sconcertanti. Non un singolo test è risultato avere il covid, nessuna traccia di questo virus, ci hanno trovato solo virus influenzali di tipo A e B. Quindi traete le conclusioni, la pandemia del covid 19 è una truffa organizzata a tavolino per obbligare i vaccini, spacciano la normale influenza per fantavirs.

Peccato che il video caricato, dopo pochi secondi, mostri questa faccia qui:

Il signore qui sopra si chiama Dan Wilson, PhD in biologia molecolare e strutturale, ed è un debunker. Il video caricato da StellaDelCielo non è quello che voleva mettere su Rumble, bensì il relativo debunking fatto dal Dr Wilson. StellaDelCielo è uno dei tanti soggetti convinti di scoprire cose guardando video in una lingua che non capiscono, rendersi conto di quanto facilmente scivolano sulle bucce di banana è fantastico.

Se sapete l’inglese suggerisco di ascoltare Dan Wilson:

Non ho intenzione di tradurre quanto Wilson spiega alla perfezione, se cascate in questo tipo di disinformazione forse è il caso che studiate l’inglese e impariate a riconoscere l’odore di fuffa da lontano.

Vi riassumo il succo di quanto afferma il signor bufalaro. Derek Knaus sostiene di aver usato un microscopio elettronico a scansione per identificare il virus sui tamponi, ma non è questo il sistema con cui si può osservare un virus delle dimensioni del Sars-Cov-2. Occorre usare il microscopio elettronico a trasmissione. È normale che usando l’altro strumento non abbia trovato tracce del virus: il microscopio usato non è abbastanza sensibile per poterlo rilevare.

Giusto per capire il livello di boiate, sappiate solo che il signore che vedete nel video è a sua volta un impostore, che usa le parole messe in giro a dicembre 2020 e attribuite a un certo dottor Robert Oswald, che a suo tempo dovette pubblicare una smentita al riguardo.

StellaDelCielo, KasperCarlo, Mary1208, sono solo alcuni dei tanti che stanno condividendo in rete queste sciocchezze. Soggetti purtroppo incapaci di fare le benché minime verifiche, soggetti convinti da altri che tutto quanto stiamo vivendo sia un immenso complotto. Lo scopo del complotto non è chiaro, per alcuni è vaccinarci e ridurre in schiavitù la popolazione mondiale grazie ai chip nei vaccini, per altri per ammazzare gli anziani e i non graditi al NWO, per altri ancora tutto si basa sul Grande Reset.

Ma pochi hanno le idee chiare, come avete appena potuto vedere.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

