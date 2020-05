Bubonic plague: China set up checkpoints as outbreak spreads

Insomma, che c’era qualcosa e che veniva studiato per capire cos’era lo si sapeva, cosa fosse ovviamente non era ancora chiaro. Ma i titoli dei giornali internazionali avevano già informato che in Cina c’era una patologia che colpiva i polmoni e che ancora non era chiaro cosa fosse.

Frasi come questa:

Sarebbe interessante chiedere a Parmitano chi lo teneva informato: se direttamente gli USA o le autorità italiane o anche una pluralità di governi, come pare più probabile (in quanto comandante della ISS).

Fanno capire l’intento di David Rossi, autore dell’articolo: spargere il dubbio, dare l’idea che ci sia qualcosa che non ci è stato raccontato. Quando invece, come potete vedere dai titoli qui sopra, Parmitano bastava accendesse internet per sapere che c’era qualcosa che non andava in Cina.

Una testata che si definisce:

… testata giornalistica indipendente (Reg. Tribunale di Roma n° 302 del 12/12/2013) specializzata nel settore della Difesa e dell’industria collegata. Con 9 milioni di pagine lette nell’ultimo anno (dati Google Analytics) è la più seguita in Italia.

E che si occupa di

…analisi di geopolitica, studi di strategia e reportage realizzati nei diversi teatri di crisi.

…non può permettersi di pubblicare articoli del genere, a mio avviso. Ma ovviamente questo è l’umile parere di un blogger veramente indipendente, che non fa analisi geopolitiche ma si limita ai fatti.

I fatti sono che non c’è nulla di strano nelle dichiarazioni di Luca Parmitano, mentre c’è molto di strano in come è stato scelto di scrivere l’articolo di DifesaOnline.

Ma quello che è ancora peggio a mio avviso è la redazione di Petrolio, che in seguito all’articolo di DifesaOnline ha ritirato fuori il servizio con Parmitano pubblicandolo sui social con questa descrizione:

Avessi ancora i capelli me li strapperei, ma non dovrei sorprendermi: alla guida della RAI abbiamo pur sempre una nostra vecchia conoscenza. Sarebbe bello che qualcuno segnalasse all’Ordine dei Giornalisti la redazione sia di DifesaOnline che di Petrolio, perché se sono giornalisti per come hanno riportato la notizia credo che abbiano violato l’etica dell’Ordine.

