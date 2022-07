Le segnalazioni degli effetti avversi

Torniamo a parlare di una nostra vecchia conoscenza, l’europarlamentare Francesca Donato, ospite qualche giorno fa di Zona Bianca.

Donato ha pubblicato sul suo canale YouTube e sul suo blog questo video:

Nel video fa precise dichiarazioni sugli eventi avversi causati dai vaccini. Dichiarazioni che si basano sui dati che lei ha letto sul sito dell’Unione Europea che raccoglie queste segnalazioni. L’europarlamentare Francesca Donato usa quei numeri dando per assodato che siano episodi reali e verificati, mentre lo stesso sito da cui li prende riporta in home page queste specifiche avvertenze:

Le informazioni contenute in questo sito riguardano i sospetti effetti indesiderati, ovvero eventi clinici osservati in seguito all’uso di un medicinale, che tuttavia non sono necessariamente correlati o provocati dal medicinale.

ovvero eventi clinici osservati in seguito all’uso di un medicinale, che tuttavia non sono necessariamente correlati o provocati dal medicinale. Le informazioni concernenti i sospetti effetti indesiderati non devono essere interpretate nel senso che il medicinale o il principio attivo sono effettivamente causa dell’effetto osservato o che il loro uso non è sicuro. Solo una valutazione dettagliata e un esame scientifico approfonditi di tutti i dati disponibili consentono di trarre conclusioni fondate sui benefici e sui rischi di un medicinale.

o che il loro uso non è sicuro. Solo una valutazione dettagliata e un esame scientifico approfonditi di tutti i dati disponibili consentono di trarre conclusioni fondate sui benefici e sui rischi di un medicinale. L’Agenzia europea per i medicinali pubblica questi dati in modo tale che le parti interessate, compreso il pubblico in generale, abbiano accesso alle informazioni utilizzate dalle autorità europee di regolamentazione per riesaminare la sicurezza di un medicinale o di un principio attivo. La trasparenza è un principio guida fondamentale dell’Agenzia.

Francesca Donato probabilmente ignora queste avvertenze, e questo – visto che è una europarlamentare – è grave. L’altra cosa grave è sostenere che:

…i dati AIFA si riferiscono all’Italia dove è noto che le segnalazioni sono pochissime rispetto all’entità dei casi di effetti avversi perché moltissimi medici non segnavano gli effetti avversi…

In un Paese normale la Federazione degli Ordini dei Medici denuncerebbe Donato per diffamazione, e qualsiasi medico dovrebbe fare lo stesso. Francesca Donato con quell’affermazione sta sostenendo che i medici italiani sono degli irresponsabili, che non hanno fatto il loro lavoro e – come implica questa narrazione – che hanno messo a rischio la vita di chissà quante persone.

Giusto per riaffermare cose che abbiamo ripetuto in precedenza, chiunque può segnalare un possibile effetto avverso, basta andare qui, e inserire i dati richiesti. Ogni segnalazione poi finirà nel database di EMA, senza che venga fatta alcuna verifica sugli episodi riportati. I dati che Donato racconta in TV e sul suo blog sono appunto quelli, raccolti in tutta Europa tramite segnalazioni, sia fatte da medici che da privati cittadini. È noto che tutti i gruppi contrari alla vaccinazione nei rispettivi Paesi hanno preso d’assalto questi portali per le segnalazioni, riempendoli di informazioni non verificate e spesso inventate di sana pianta.

Non credo di poter aggiungere altro.

