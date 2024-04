Dove of Oneness – Nesara/Gesara

Oggi trattiamo una teoria complottista di qualche anno fa, e la trattiamo perché si trova alla base di alcuni movimenti che tutt’oggi vediamo agire sul suolo italiano.

Come avete capito dal titolo dell’articolo sto parlando della teoria complottista di Dove Of Oneness, letteralmente “La Colomba dell’Unità”, pseudonimo utilizzato da Shaini Goodwin, figura centrale nella diffusione della teoria del complotto legata a Nesara. Pseudonimo scelto in quanto enfatizza l’idea di pace e unità, elementi spesso legati all’immagine della colomba.

La proposta originale di NESARA, acronimo di National Economic Stabilization and Recovery Act, fu concepita tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso da Harvey Francis Barnard. Barnard proponeva riforme radicali come l’abolizione degli interessi composti, l’istituzione di una nuova forma di valuta e la ristrutturazione delle politiche fiscali per risolvere i problemi economici degli Stati Uniti​. Fin qui si trattava di una proposta di riforma del sistema economico, nulla di complottista. Secondo Barnard la sua proposta avrebbe portato l’inflazione degli Stati Uniti allo 0% e avrebbe reso l’economia del paese più stabile. La proposta non arrivò mai ad essere discussa dal Congresso degli Stati Uniti.

Barnard, dopo aver provato a trovare un qualche sostegno politico, visto lo scarso interesse del Congresso tentò la via pubblica per la sua teoria di riforma economica e la condivise online nel 2000. Subito attirò l’interesse di alcuni soggetti, tra cui l’utente Dove of Oneness (pseudonimo appunto dell’utente Shaini Goodwin) che dopo averla condivisa su svariati forum online creò un sito web dedicato alla proposta. Goodwin era membro della setta La Scuola dell’Illuminazione di Ramtha, un movimento New Age fondato nel 1988 da JZ Knight, soggetto che sosteneva di canalizzare l’essenza di un essere di 35.000 anni, Ramtha appunto.

Goodwin trasformò NESARA in un’elaborata teoria del complotto, affermando che la legge fosse stata segretamente approvata ma che delle forze oscure, inclusi alti funzionari del governo, la stessero sopprimendo per impedirne la divulgazione. La sua fama parte da uno dei primissimi messaggi che condivise online, l’11 settembre 2001, pochissime ore dopo che gli aerei avevano colpito il WTC e il Pentagono. Goodwin infatti scrisse:

The three targets today were ALL connected to NESARA and the banking changes. I just learned that at 9:00 a.m. in New York this morning, there was an IMPORTANT banking activity set to be activated in the IMF international banking computer center in the World Trade Center!

This was obviously WHY the World Trade Center was attacked TODAY at just before and after 9:00 a.m.! … The orders for these plane attacks came from U.S. citizens who are trying to stop our deliveries/funding and NESARA.