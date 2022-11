Eli David e le bare di Bergamo

A inizio pandemia alcuni soggetti fecero circolare in rete una fotografia che potete vedere qui sopra.

Fotografia che non rappresentava quanto raccontato nel post:

La foto, grazie ai condivisori senza filtro, ha fatto in pochissimo tempo il giro del mondo social, venendo condivisa un po’ ovunque, ma in Italia era stata subito sbufalata da Open e altri colleghi. A dicembre 2021 la foto tornava alla ribalta internazionale grazie a un post del dottor Eli David, negazionista della pandemia, che l’ha diffusa dando a intendere che, siccome la foto era falsa e mostrava bare di immigrati a Lampedusa nel 2013, allora anche la pandemia era un falso. David Puente a dicembre 2021 trattò il post di Eli David, spiegando che stava truffando i suoi (tanti) follower.

Ma difficilmente gli stranieri seguono Open (per non parlare di BUTAC), e Eli David delle spiegazioni di David se ne è infischiato così tanto che il 5 novembre 2022 ha ripetuto lo stesso giochino:

Remember the photo of coffins from Bergamo, Italy, in March 2020, which terrified the world and contributed to the lockdown frenzy? It was also fake: pic.twitter.com/bc1nJu4pOD

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 5, 2022