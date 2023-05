Elon Musk e il segreto per fare soldi…

Sempre sulle bacheche Facebook legate al profilo con cui tengo i contatti con i miei compagni di scuola, ha ricominciato a circolare l’ennesima truffa legata al trading online.

Lo schema è lo stesso dell’ultima volta che ne abbiamo parlato, il post social di un amico che tagga tanti altri amici, post che riporta link a dominio sconosciuto (nel caso specifico nnxblog.com) immagine sensazionalista che ritrae il protagonista – suo malgrado – della truffa (nel caso specifico Elon Musk), e testo acchiappaclick:

Questo è fantastico ragazzi, non potete permettervi di perdere questa occasione! Leggete ora (e segue invito a cliccare sul link)

L’amico che sembra averci taggato nel primo commento al post scrive:

Questo è autentico, non uno di questi falsi. Lo sto facendo da settimane e sto ottenendo buoni profitti…

Cliccando sul link dell’articolo si finisce su una pagina che simula in tutto e per tutto una pagina del settimanale L’Espresso:

Pagina che oltretutto non riporta il dominio che vedevamo all’inizio, nnxblog, ma è molto più subdola: ora leggiamo che siamo sul sito lespressoinsider.com che può ulteriormente trarci in inganno. Anche sulla colonnina di destra sembra arrivare tutto veramente da L’Espresso:

Il problema è che proprio questi stratagemmi alla fine ci portano a cliccare sul link che più gli sta a cuore, quello dove ci verranno rivelati i segreti per diventare ricchi:

I toni che vengono usati sono da marketing aggressivo, di quelli studiati apposta per far leva sulla voglia di guadagnare di tanti:

Non potete permettervi di perdere questa opportunità. Continuerà a rendere estremamente ricchi i suoi utenti, indipendentemente dal fatto che il Bitcoin salga o scenda. In sole poche settimane, quasi ogni investimento iniziale sarà moltiplicato per almeno cinque volte. La registrazione e la gestione del conto sono gratuite – non ci sono costi nascosti. E c’è poco o nulla da perdere, poiché potete prelevare il vostro saldo in qualsiasi momento. Coronavirus, guerra in Ucraina, mercati finanziari in calo… l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Se investite ora, le probabilità di ottenere grandi profitti sono particolarmente alte! Vi consigliamo di iniziare subito! Prendete l’iniziativa, perché l’utilizzo della piattaforma è ancora gratuito. Potete ritirarvi in qualsiasi momento e non avete alcun obbligo. Non lasciatevi sfuggire le opportunità offerte da questo sistema.

I grassetti sono nostri, per mettere in evidenza quanto i truffatori siano scaltri e aggiornati. La cosa che mi ha fatto morire è la citazione con cui si conclude l’articolo:

“Non siamo responsabili solo per ciò che facciamo, ma anche per ciò che non facciamo.” -Molière

Citazione che serve a far sentire in difetto coloro che non si registreranno sulla piattaforma e investiranno 250 euro.

Se clicchiamo sul link truffa finiamo su una pagina come ne abbiamo viste a decine:

Perché continuiamo a segnalarvi queste truffe?

Sbufalare questi post dovrebbe essere un dovere morale in un Paese con un alto tasso di analfabetismo funzionale e digitale come il nostro. Nel caso specifico, inoltre, non ci dispiacerebbe vedere la redazione de L’Espresso denunciare Facebook, segnalando l’uso improprio dei loro loghi nell’articolo che viene condiviso sulla loro piattaforma. Certo che Facebook non ha direttamente responsabilità, ma a furia di denunce simili – e come ben sapete anche la RAI e Repubblica potrebbero farne, viste quante pubblicità truffa hanno circolato coi loro loghi – potrebbe venirgli in mente di cominciare a usare i loro tanto decantati algoritmi per fare qualche verifica in più sui link che vengono condivisi sulla loro piattaforma.

Inoltre, come dicevamo pochi giorni fa, ci piacerebbe vedere anche le testate serie dedicarsi allo smentire questo genere di truffe, visto che è risaputo – e il fatto che continuino a spuntare come funghi è una conferma – che riescono sempre a mietere vittime. Più se ne parla più chi diffonde la truffa dovrà escogitare nuovi modi per raggirare il prossimo.

