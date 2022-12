Elon Musk, Bitcoin Up e Repubblica

Era da un po’ che non capitavo di fronte alla solita truffa sul trading online, è passato qualche mese senza che qui su BUTAC ne parlassimo, ma questi stratagemmi sono una manna per chi campa di questa robaccia. La novità però non è la truffa, che è sempre la stessa, bensì dove me la sono trovata pubblicizzata: tra le news su Android. News che tra un articolo e l’altro mostravano appunto questo post sponsorizzato – ve lo mostro per come mi è apparso, tra un articolo di Open e uno di FanPage, eccolo in tutta la sua bellezza:

Il problema è che se ci clicchiamo sopra l’articolo ci appare così:

Chiunque ci capiti sopra si convince di essere sul sito di Repubblica, visto il logo in alto bello evidente. Poco conta che l’articolo dica sempre le stesse cose trite e ritrite per convincerci a aderire a un investimento online. Come vi abbiamo mostrato nella prima immagine, l’annuncio pare lanciato da un’azienda che si dovrebbe chiamare Stein Consulting, da cui l’indirizzo web steincons.com, peccato però che steincons.com sia l’indirizzo di Steincons GYM, palestra nel Delaware, non un sito d’investimenti.

Purtroppo si gioca sempre sulla scarsa conoscenza della rete da parte di utilizzatori di tablet e smartphone, gente che cliccherà curiosa, crederà di trovarsi su Repubblica e finirà per regalare denari a chissà chi.

Quello che ogni volta mi lascia stupito è che qualcuno abbia fatto un post sponsorizzato, quindi l’azienda che accetta quelle sponsorizzazioni sa benissimo chi paga le fatture per i post, che sono gli stessi che si celano dietro la falsa pagina di Repubblica. Gente che andrebbe perseguita e sanzionata per quanto fa. E invece si continua a lasciarli fare, perché i loro soldi per i post sponsorizzati valgono come gli altri, e chi se ne frega se stanno pubblicizzando una truffa.

Questo sistema dovrebbe finire, dei governi intelligenti si renderebbero conto che è giunta l’ora di legiferare su questioni simili, rendendo di fatto responsabili gli editori che pubblicano queste pubblicità, siano essi Meta o Google o Pinco Pallino poco conta. Se non vogliono studiare sistemi per bloccare questo genere di post sponsorizzati, che rispondano direttamente loro dei danni economici causati dagli stessi.

PS, giusto per l’indicizzazione: Bitcoin UYP è l’ennesima truffa.

