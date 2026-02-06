Esperimento “perfettamente” riuscito

riferimento esplicito a ChatGPT (parola magica del momento)

tono assertivo, facile da leggere

nessuna fatica cognitiva richiesta

possibilità immediata di dire “oddio”, “è gravissimo”, “lo sapevo”

Il post scritto da me invece era un filo più complesso: le frasi in italiano erano fatte di periodi più lunghi, con una punteggiatura meno anglofona, richiedeva più tempo per comprenderlo e non scatenava alcuna reazione immediata. Anche questo a mio avviso è un problema, grave. Sia chiaro, nulla che non sapessimo già, ma vederlo succedere tra gente che mi segue mi ha fatto una discreta impressione.

Il vero punto importante

Il problema non è che l’IA sbaglia, o che la gente si fida dell’IA: il vero problema è che alla gente non gliene importa nulla delle verifiche se qualcosa “suona giusto”. Basta che vada a colpire i nostri pregiudizi, che siamo subito pronti a condividere indignati. Poco conta se quel testo l’ha generato una intelligenza artificiale o è stato scritto con fatica e sudore da un essere umano. Basta che coincida col nostro pensiero e che possa essere sfruttato per generare indignazione, che subito trova spazio sulle piattaforme social.

Concludendo, depresso

Quanto fatto mi ha dimostrato purtroppo che oggi un contenuto dichiaratamente non verificato, se scritto bene e pubblicato al momento giusto, ha molto più valore di un fact-checking fatto come si deve. Chi fa il nostro mestiere già da prima combatteva contro i mulini a vento, ora, come se non bastasse, ci tocca farlo pure in salita.

Mi sento di dire che il vero problema però non sono le IA, ma siamo noi…

maicolengel at butac punto it