La lista nascosta dell’FDA…

Sui gruppi Telegram dei complottisti italiani (o forse sarebbe meglio dire una delle sette più attive sui gruppi Telegram italiani) ci avete segnalato che sta girando l’ennesimo articolo pubblicato sul sito dei qanoglioni di DataBase Italia, già presente in Black list da tempo. Titolo dell’articolo:

EFFETTI AVVERSI DEL SIERO COVID-19 NOTI GIÀ DA OTTOBRE 2020. ECCO LA LISTA NASCOSTA AL PUBBLICO DALLA FDA

L’articolo, se così possiamo chiamare due immagini di un elenco di possibili reazioni avverse e cinque righe, firmato Davide Donateo, riporta questo testo:

Sapevano tutto, a volte con anni di anticipo, quindi ovviamente erano consapevoli anche degli effetti collaterali dei sieri…

Nascondendoli, hanno violato attivamente il nostro diritto al consenso informato, come previsto dal Codice di Norimberga.

Poi mostrano la traduzione del testo pubblicato nella bozza dell’FDA di ottobre 2020 sui vaccini di cui erano in corso le dovute sperimentazioni, un elenco privo di qualsiasi commento, copiato e incollato. Null’altro. Siamo di fronte al complottismo più cieco, la voglia di vedere complotti in qualsiasi, davvero qualsiasi cosa.

Vedete, Donateo ha linkato direttamente il sito dell’FDA, segno che quel testo è presente sui loro archivi da sempre, raggiungibile da chiunque. E guarda caso infatti basta andare su The WayBack Machine per accorgersi che ne esistono diversi salvataggi, dal 26 novembre 2020 a oggi (fatti da gente che forse era curiosa di vedere se il testo veniva aggiornato). Quanto vediamo è una delle tante slide che compongono la presentazione dell’FDA, all’epoca in corso di aggiornamento, sui risultati della sperimentazione sui vaccini (che come ben sa chi legge BUTAC, è stata fatta tra fine luglio e fine settembre per i vaccini che in Italia usiamo da metà dicembre).

L’intestazione del documento che ci viene linkato da DataBase Italia è questa:

Vaccines and Related Biological Products Advisory

Committee October 22, 2020 Meeting Presentation

I dati che ci mostra DataBase Italia non sono altro che le varie slide che servivano a quella presentazione, nulla di occultato, confermato anche con i motori di ricerca: quei link sono online dal 22 ottobre, e sono gli stessi dati o quasi che possiamo trovare tra le possibili reazioni avverse di altri vaccini. Senza che siano mai stati banditi per la loro pericolosità.

C’è da preoccuparsi per quel lungo elenco? No. I benefici dimostrati dai vaccini superano abbondantemente i rari rischi di reazioni avverse. Chi diffonde materiale come questo senza spiegare tutto è un disinformatore seriale che cerca di fare leva sulla paura per convincervi a non vaccinarvi. Voi dovreste infischiarvene del parere di questa gente: cercano di convincere voi perché l’unione fa la forza e sanno che troppe persone ancora seguono il gregge se lo vedono spostarsi in massa in una direzione. Ma sono loro i primi ad avere paura, vigliacchi e ignoranti che cercano il vostro sostegno per portare avanti le loro personali battaglie oscurantiste.

Non fatevi fregare.

Non credo di poter aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.