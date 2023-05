Fonte Verificata, Marco e Laura, cose molto strane…

Ci è stato segnalato un tweet e per poco non ci andava il boccone di traverso, il profilo twitter Gloriano Bartolini (@11Giuliano) il 16 maggio scriveva:

Il link rimanda a quello che non si può definire articolo:

Tutto qui. Non perdiamo ulteriore tempo, Fonte Verificata è un sito registrato a nome di uno dei più noti troll italiani, Gianmarco Saolini, soggetto per cui noi di BUTAC non abbiamo alcuna stima. La foto che accompagna l’articolo non ritrae ovviamente Marco e Laura, che sono persone inventate da Saolini, ma gli attori Millie Bob Brown e Noah Schnapp, protagonisti tra gli altri della serie TV Stranger Things.

Gloriano Bartolini è un profilo che riteniamo gestito sempre da Saolini, il modus operandi è sempre lo stesso. Purtroppo sappiamo che in Italia è pieno di soggetti che non hanno le competenze e la lucidità necessarie a distinguere il vero dal falso quando vengono bombardati da questo genere di disinformazione. Soggetti che sono stati spaventati a morte sulle presunte conseguenze delle vaccinazioni, e ora leggono queste notizie con apprensione.

Nel caso specifico speriamo che l’assoluta mancanza di riferimenti e la foto, volutamente scollegata dai fatti, facciano desistere la gente dal condividere la fuffa.

