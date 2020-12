Fusaro e lo smascheramento del tampone rapido

Ci avete segnalato un podcast di Diego Fusaro, un podcast dove l’influencer de noartri ci racconta una storia che arriva dall’Austria. Non vorrei regalare visibilità a Fusaro pertanto ho scaricato la trascrizione della parte che c’interessa, sono poche righe, l’audio era davvero breve.

…più volte abbiamo sollevato la questione senz’altro dirimente relativa ai tamponi. Sono i tamponi con cui si dividono le persone in positive o negative al covid attendibili? E se sì in che misura sono attendibili i tamponi? lo sono in quanto tali per definizione o vi sono casi in cui non risultano affatto attendibili? ebbene a smascherare se così vogliamo dire il funzionamento dei tamponi è stato in questi giorni il segretario generale del partito austriaco Michael Schnedlitz il quale ha svolto direttamente nella seduta del parlamento un esperimento sui test di massa per il covid-19. In particolare il signor Michael ha svolto un test per il coronavirus inserendo il tampone all’interno di un bicchiere di coca cola avete capito benissimo in un bicchiere di coca cola e dopo qualche minuto il test è risultato positivo al virus. Si tratta per inciso dei test rapidi quelli che anche da noi sono stati diffusi da qualche tempo a questa parte. Così ha affermato testualmente il signor Michael Schnedlitz ripeto del parla… del partito austriaco e in particolare del parlamento austriaco. Così ha detto: il test di massa del coronavirus sono una buffonata, questo test che avete acquistato con il denaro dei contribuenti è senza valore . Così ha detto testualmente il parlamentare che ha smascherato, se così vogliamo dire, l’attendibilità dei test detti tamponi per il coronavirus. Perché se è vero, come ha dimostrato il parlamentare austriaco, che provandolo sulla coca cola risulta positivo se ne dovrebbe inferire quanto meno che questi test non sono poi così attendibili come vorrebbero farci credere. Se volete potremo formulare così l’ipotesi se il test risulta positivo con la coca cola che quindi dovrebbe essere positiva al covid che attendibilità possano avere questi test sulle persone si possono davvero assumere per buoni questi test o non bisogna forse far valere qualche dubbio intorno alla loro affidabilità.

Io quando leggo quello che dice Fusaro mi stupisco sempre che ci sia gente che lo segue, parla male, parla in maniera confusa, come è possibile che abbia così largo seguito? Ma vabbè non siamo qui a discutere dell’italiano di Fusaro. Siamo qui a parlare di tamponi e Coca Cola.

Fusaro è laureato in Filosofia della storia, non pretendo che abbia qualche nozione di come possano interagire tra loro due elementi. Giustifico la sua ignoranza in materia, ma non giustifico il suo voler parlare a tutti i costi di qualcosa di cui è evidente non ha alcuna competenza. Fusaro prende per buono il test fatto dal parlamentare di destra austriaco, al punto da definire quanto accaduto uno smascheramento dell’attendibilità dei tamponi. Ma chiunque si occupi di scienza e non di filosofia è in grado di capire che quanto messo in pratica dal parlamentare austriaco è una boutade senza alcun valore scientifico.

Per provare che un test non funziona devo prima di tutto usarlo nella maniera corretta, che non è quella di immergere il tampone in un liquido. In Austria sui giornali, quelli seri, evidentemente non consultati da Fusaro, hanno già dato alcune spiegazioni per il risultato positivo del test. Il concetto è che non va pucciato il tampone in un liquido, il tampone è fatto per raccogliere muco, dalla gola o dal naso. Il muco non è equivalente a un bicchiere di Coca Cola, il muco non ha i livelli di acidità che ha la Coca Cola. Gli acidi all’interno della Coca Cola hanno interagito col tampone dando un risultato che non ha alcun valore scientifico. Il tampone è fatto apposta per reagire con quello che si trova nel muco, non con gli ingredienti di un soft drink. Non capire che un test del genere è un gesto teatrale di nessun valore è grave. Purtroppo io sono dell’idea che Fusaro sappia perfettamente che il gesto è senza senso, ma al tempo stesso sa bene che i suoi seguaci non hanno sufficiente spirito critico per rendersene conto e quindi se ne infischia e propina loro la notizia.

I manager dell’azienda produttrice del tampone hanno dichiarato:

Qualsiasi test di gravidanza sarebbe stato positivo. Prima che l’onorevole parlamentare renda pubbliche dichiarazioni così imbarazzanti, avrebbe senso studiare anche solo un po ‘di chimica

Fosse fatta in buona fede definirei la cosa misinformation, ma sia il parlamentare austriaco sia Fusaro di buonafede non ne hanno, qui hanno disinformato intenzionalmente, è imbarazzante che si dia spazio politico a soggetti come Fusaro e Schnedlitz.

Non credo di poter aggiungere altro.

