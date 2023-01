Il Giappone e i decessi post-vaccino

No, non c'è nessuna indagine sui vaccini che avrebbero causato "milioni di morti"

Ci avete segnalato un articolo apparso l’8 gennaio su uno dei siti di riferimento del movimento contrario ai vaccini anti-Covid. L’articolo, pubblicato su EventiAvversiNews .it, titola:

Cosa sta emergendo in Giappone nell’indagine sui decessi dopo il v.

L’articolo non è altro che la traduzione quasi letterale di un articolo apparso su un sito austriaco, TKP, un blog che dovrebbe parlare di scienza e politica. Se guardiamo il Chi siamo del sito scopriamo però che il suo fondatore e principale autore, Peter F. Meyer, è un laureato in fisica che si è sempre occupato di tecnologia, non di scienza medica. Già noto ai fact-checker austriaci anche lui, come i suoi colleghi italiani di EventiAvversi, campa sulla disinformazione. Come riportato su Warda:

…il suo dottorato in fisica è rilevante per le questioni mediche quanto gli scarponi da sci lo sono per il deserto.

Su Der Standard è stato definito uno dei tre maggiori disinformatori nel campo dell’antivaccinismo in Austria. Ma non è sul messaggero che vogliamo concentrarci, bensì sul messaggio che porta ai suoi lettori. Scrive Meyer:

…i ricercatori giapponesi avrebbero avuto il compito di indagare sui meccanismi attraverso i quali i vaccini mRNA sperimentali potrebbero portare a decessi e gravi reazioni avverse.

Meyer poi cita Infowars, il blog di proprietà di Alex Jones, già condannato dalla magistratura americana per la diffusione di false informazioni durante la pandemia (e non solo). Leggendo l’articolo si capisce che è la stessa Infowars a essere fonte dell’articolo austriaco, quindi potremmo dire che EventiAvversi sta traducendo il sunto di un articolo che in originale era uscito sul blog di un soggetto condannato per disinformazione, ottimo biglietto da visita.

Ma le indagini su queste morti sospette sono reali o meno? A noi non risulta: una ricerca nella sezione dedicata al COVID sul sito del Ministero della salute giapponese non porta ad alcun risultato, e non si trova traccia di conferenze in cui vengano annunciate queste supposte indagini.

Tra le segnalazioni che ci avete inviato uno di voi ha allegato anche un sito di colleghi fact-checker americani, Lead Stories, che a inizio gennaio si erano già occupati dell’articolo da un’altra fonte ancora, NewsPunch, nuovo nome di YourNewsWire, sito di disinformazione varia di cui ci siamo già occupati in passato.

Come riportato da Lead Stories:

Non ci sono prove che i vaccini COVID abbiano causato milioni di morti, c’è uno studio del novembre 2022 condotto da tre scuole di medicina giapponesi, l’ufficio del medico legale di Tokyo e il governo metropolitano di Tokyo che ha rilevato che gli effetti avversi correlati al vaccino potrebbero aver causato 1.690 morti in Giappone tra il 17 febbraio 2021 e il 17 aprile 2022. Tuttavia, i ricercatori hanno aggiunto che “la mancanza di informazioni sufficienti” ha impedito una valutazione completa dell’impatto della vaccinazione su questi decessi. I ricercatori hanno concluso che “i molti casi di decessi dopo la vaccinazione COVID-19 in questo studio non hanno mostrato alcuna relazione causale definita tra vaccinazione e decessi”. In effetti, nell’agosto 2022, una ricerca, finanziata in parte dal Ministero giapponese della salute, del lavoro e del welfare, ha mostrato che il programma di vaccinazione giapponese ha portato a “sostanziali riduzioni” dei casi di COVID (del 33%) e dei decessi (del 67%). Al momento della stesura di questo documento, il governo giapponese e i funzionari sanitari sostengono che la vaccinazione è la migliore forma di protezione contro l’infezione da COVID e le malattie gravi.

Comprendere come questi siti di disinformazione si spalleggino l’un l’altro – creando articoli su articoli per diffondere notizie senza fonti e renderle apparentemente più autorevoli, perché ripetute su siti diversi – sarebbe il primo passo per rendersi conto di quanto ci stanno prendendo in giro. NewsPunch/YourNewsWire oltretutto alterna notizie simil-Lercio a notizie come quella appena vista, il tutto senza mai fornire fonti attendibili a sostegno di quanto riportato.

Purtroppo questo modo di diffondere disinformazione malevola ha dimostrato la sua efficacia, portando sempre più soggetti a cascare nella trappola senza rendersi conto che le fonti non erano altro che, a loro volta, altri giornalacci di fake news. L’unica cosa a cui sono interessati i redattori di Eventi Avversi sono i vostri soldini, guarda caso se usate AdBlock vi invitano a disattivarlo, senza non potrete leggere le loro scottanti news, e la richiesta donazioni viene fatta in testa agli articoli, come se fosse la cosa più importante, anche degli articoli stessi.

Fateci caso.

