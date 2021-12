Gli attori della pandemia

Sta diventando sempre più virale un’immagine, o meglio due immagini di soggetti ricoverati per COVID. I profili che le condividono sono svariati, sia su Facebook che su Twitter, e sicuramente anche su altri social newtork.

L’immagine che ci avete segnalato è questa:

Ma la si trova anche senza scritta, in questo caso sul profilo Twitter Stef Maria Natale @stef77359537:

O con le due foto staccate fra loro, come sul profilo Twitter di @AndYllinger:

L’immagine di sotto chi legge BUTAC da tempo la conosce, in quanto ce ne siamo occupati l’anno scorso, in epoca pre-vaccinazioni. Come spiegavamo:

State vedendo un video girato in una camera di terapia sub-intensiva dell’ospedale Amedeo di Savoia; all’interno della stanza ci sono due letti, uno dei pazienti indossa un casco respiratore, l’altro no. L’altro paziente non ha bisogno di indossare dispositivi di protezione, è un paziente, quindi già contagiato, che probabilmente in quel momento non ha necessità di macchinari per aiutarlo. Si trova lì perché probabilmente durante il corso della giornata anche lui fa delle sessioni col casco.

Almeno aver presente la differenza tra terapia intensiva e sub intensiva sarebbe un passo avanti, la terapia sub intensiva si usa per i pazienti meno critici, che non hanno costante bisogno di monitoraggio. Ovvio che giornalista, cameraman, infermieri e medici siano bardati con tute le protezioni del caso. Loro non sono positivi al Sars-Cov-2 e non credo vogliano diventarlo.