Gli scienziati di Clintel dichiarano la fine dell’”emergenza climatica”: “esagerato l’influenza della CO2”

L’articolo riporta quanto è stato discusso alla conferenza sul clima organizzata dal gruppo Clintel il 12 e 13 novembre a Praga. In apertura, si sottolinea come la conferenza si sia svolta presso la Camera dei Deputati della Repubblica Ceca, cercando così di conferirle un’aura di autorevolezza. Tuttavia, si tratta del solito stratagemma per legittimare eventi che, come accade anche in Italia, non hanno alcuna implicazione istituzionale reale. Le sale in cui avvengono questi eventi sono concesse a qualsiasi gruppo parlamentare ne faccia richiesta. Si tratta dello stesso meccanismo che porta negazionisti della pandemia a tenere conferenze che parlano dell’inutilità dei vaccini in sedi istituzionali a Roma: questo non le rende autorevoli, dimostra semplicemente che anche a Praga esistono gruppi parlamentari che offrono visibilità a Clintel.

Come abbiamo già sottolineato in passato (ma repetita iuvant):

Clintel è una fondazione indipendente di oltre 700 scienziati fondata nel 2019 in Olanda dal professore di geofisica Guus Berkhout, e dal giornalista scientifico Marcel Crok. Clintel è un gruppo scientifico che si definisce “climate intelligence” e sostiene che non c’è un’emergenza climatica… …Clintel si pone in antitesi con i dati forniti da IPCC, ma lo fa senza aver mai prodotto uno studio verificato che supporti quanto da loro sostenuto.

Riportare continuamente le affermazioni di un gruppo negazionista che, in cinque anni di attività, non è stato in grado di pubblicare un singolo studio peer-reviewed per validare le proprie posizioni è un’operazione sterile e dannosa. Ma, evidentemente, esistono realtà a cui questo genere di disinformazione torna utile.

Siamo di fronte alla stessa modalità operativa che vedevamo nel 2023: Clintel manda comunicati stampa ai media, sapendo che alcuni, compiacenti o ingenui, abboccheranno. Ma finché non saranno prodotte evidenze scientifiche attendibili le loro affermazioni resteranno parole, prive di fondamento, che si scontrano con il parere della comunità scientifica internazionale, una comunità formata da ben più di 700 scienziati.

Detto ciò vediamo, molto velocemente e con l’aiuto dell’IA, un velocissimo fact check riassuntivo dei punti principali emersi durante la conferenza Clintel e riportati da MeteoWeb, in parte già confutati pochi mesi fa:

Dice Clintel: CO2 benefica per l’umanità VERIFICA: La CO2 è essenziale per la fotosintesi, ma livelli elevati contribuiscono al riscaldamento globale e agli impatti climatici negativi. L’affermazione è parziale e fuori contesto. Dice Clintel: Il riscaldamento globale è minore del previsto VERIFICA: I modelli climatici hanno previsioni che includono margini di errore, ma il riscaldamento osservato è in linea con i principali scenari prospettati da IPCC. Dice Clintel: Il Sole è la causa principale del riscaldamento VERIFICA: Le variazioni solari contribuiscono poco al riscaldamento recente, che è principalmente attribuito alle attività umane. Dice Clintel: Il riscaldamento non è senza precedenti né insolito VERIFICA: Eventi passati di riscaldamento sono avvenuti su scale temporali molto più lunghe. Il riscaldamento attuale è rapido e antropogenico. Dice Clintel: I modelli climatici sono inaffidabili VERIFICA: I modelli climatici sono strumenti complessi ma utili, costantemente aggiornati per riflettere le osservazioni. Dice Clintel: Gli eventi meteorologici estremi non sono aumentati VERIFICA: Alcuni tipi di eventi estremi (ondate di calore, piogge intense) sono aumentati; altri, come gli uragani, mostrano trend regionali più complessi. Dice Clintel: Morti legate al clima in calo del 99% VERIFICA: È vero grazie a miglioramenti tecnologici e infrastrutturali, ma il cambiamento climatico aumenta la frequenza e l’intensità di eventi pericolosi. Dice Clintel: Perdite economiche in calo come % del PIL VERIFICA: Le perdite relative al PIL possono diminuire, ma il costo assoluto e l’esposizione crescono con l’espansione delle infrastrutture. Dice Clintel: La temperatura continua a salire nonostante i trilioni spesi VERIFICA: Gli sforzi sono insufficienti rispetto alle emissioni globali complessive. Serve una maggiore collaborazione internazionale. Dice Clintel: Riduzione di 0,1°C con emissioni nette zero VERIFICA: Questa stima è molto contestata. Gli impatti della mitigazione vanno valutati su scale temporali più lunghe e includono benefici non climatici. Dice Clintel: Insufficienza di tecno-metalli per il net-zero VERIFICA: È una sfida reale, ma ci sono sforzi in corso per il riciclo e alternative tecnologiche. Dice Clintel: L’energia eolica e l’energia solare sono inefficaci e costose VERIFICA: I costi delle rinnovabili sono drasticamente calati. Il problema principale è l’intermittenza, mitigabile con batterie e rete. Dice Clintel: L’IPCC è disonesto e da smantellare VERIFICA: L’IPCC è un organismo scientifico rispettato, con protocolli rigorosi. Le accuse di Clintel non sono supportate da prove solide.

Per quale motivo testate che trattano di clima scelgano di dare spazio ai loro comunicati stampa, senza premettere le informazioni riportate qui sopra, resta un mistero che non spetta a noi risolvere.

