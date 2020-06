Sbufalata flash stavolta.

Sta circolando questa fotografia:

Nell’immagine si vede Giuseppe Conte addentare una tartina. Il tutto in mezzo alla folla. L’immagine circola con post con testi simili a questo:

Gli #StatiGenerali.

Non ho altre domande, Vostro Onore.

#Giuseppi

#honestàh

#GovernodellaVergogna

Sempre lo stesso soggetto su Facebook la fa circolare anche così, screnshottando il suo stesso profilo Twitter:

Ho verificato la stessa è stata fatta girare da svariati profili nelle ultime ore. Ma c’è un piccolo problema. Mentre le foto con mascherine e soggetti a distanza sono (ovviamente) degli Stati Generali di questi giorni, quella con Conte e la folla mentre lui addenta una tartina risale al 2019. Ci vogliono pochi secondi per trovarla, pochi secondi che un medico anestesista rianimatore che ha lavorato anche per l’esercito ha scelto di non perdere, preferendo indignare i suoi amici con una bufala.

La foto viene da qui, è stata ridotta e tagliata in modo che sia più complessa da rintracciare in rete, ma è uno scatto che risale al 2019, a maggio per esser precisi.

Condividerla ritagliata senza spiegare che è uno scatto vecchio è avvelenare il pozzo. Che lo faccia anche un medico, che lavora per un ospedale militare, a me onestamente fa venire i brividi.

Non credo di poter aggiungere altro.

