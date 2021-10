Green pass e ospedali

Ci avete segnalato un video che sta circolando in rete. La segnalazione che ci è arrivata veniva dalla condivisione di una venezuelana che lo rigirava ai suoi connazionali con queste parole:

Le quitan el derecho a la salud, los médicos se prestan a esta basura ? En el momento que esto cayó en manos de políticos se jodió todo. #Italyprotest

Venezuelana che a sua volta lo aveva ripreso da una spagnola che l’aveva condiviso con queste parole:

Italia, le prohíben la entrada a una clínica a señora, por no tener pasaporte sanitario, no es la vacuna estúpido!!! es la libertad, lo que esta en juego.

Nel video sentiamo la voce di uomo, italiano, dire:

Ecco sentite, la signora doveva venire a fare degli esami non ha il Green pass ed ora è costretta ad attendere qui fuori, questa è una scena tipica.

È vero che, bassissimo, sentiamo la signora dire “Io devo andare a controllare il diabete”, ma la signora è davanti all’entrata “Visitatori”, se si guarda con attenzione lo si riesce a leggere nel cartello blu in alto.

Da quell’entrata, come le spiega la guardia, senza Green pass non si può entrare. Ma non perché alla signora sia vietato andare a fare una visita di controllo (se ha preso regolare appuntamento), bensì perché quello è l’accesso per andare a fare visita ai ricoverati, e negli ospedali italiani le visite ai ricoverati si possono fare solo se muniti di Green pass.

Gli accessi per chi invece deve fare visite o altro si fanno tramite altri percorsi, e se si deve attendere come ci si regola dipende da regione a regione. Alcune strutture hanno sale d’attesa per chi ha il Green pass e per chi non ce l’ha, altri hanno tendoni fuori, altri non hanno nulla, altre ancora vietano di accedere se non 15 minuti prima dell’esame prenotato. E comunque in quasi tutti, poi, per il ritiro di referti (cosa che volendo si può fare anche da casa) o altri servizi può servire un green pass. Oltretutto è da inizio pandemia che gli ospedali si sono organizzati con percorsi precisi da seguire per ogni necessità, evidenziati spesso da colori diversi sul pavimento. Se non hai appuntamento e senti la necessità di un controllo urgente vai dall’entrata del pronto soccorso, se hai appuntamento vai all’entrata per visite e ricoveri ecc ecc.

Quello che però deve essere chiaro è che non sono vietati esami e visite prenotate, e che per le urgenze si può accedere dai pronto soccorso. Entrare dall’entrata per i visitatori senza essere minuti del Green pass, ecco, quello sì che è vietato. Sfruttare questo video per sostenere che in Italia si stiano negando visite e controlli a chi ne ha bisogno è sbagliato.

Tra quelli che in queste ore lo stanno facendo girare trovo anche un parlamentare, Michele Sodano, che lo condivide con queste parole:

Quest’anziana signora, a cui va la mia totale solidarietà, doveva effettuare visita per controllare il proprio diabete, ma le è stata negata la possibilità di entrare in ospedale. Non importa la gravità della patologia pregressa, “senza green pass qui non si entra”. Se siamo arrivati a tutto questo, solo in Italia, è sempre opportuno ricordarlo, significa che lentamente ci siamo abituati a una condizione di generale follia, al paradosso di uno Stato che, con la scusa di proteggere, umilia e danneggia i propri di cittadini.