Heather, che dovrebbe essere madrelingua

Una lettrice ci ha segnalato un’opinione di Heather Parisi, che su X (Twitter) ha pubblicato questo post:

Nel post troviamo un titolo del Wall Street Journal, che riporta:

Non vorrei che dovessimo perdere troppo tempo su questa cosa, nel titolo c’è una parolina magica: now, che in italiano si traduce con adesso.

Quel NOW è la chiave di lettura di tutto.

Il commento dell’ex ballerina e soubrette italiana, alla luce di quella parolina magica, è assolutamente insensato. Quattro anni fa COVID-19 non era quello che è oggi: variazioni, mutazioni, vaccini hanno portato la malattia che negli anni ha causato centinaia di migliaia di morti nel mondo a essere qualcosa di simile a una comune influenza, esattamente come cent’anni fa era successo con la spagnola. Heather, che nasce americana e sa benissimo che quel “now” ha un significato ben preciso, se ne infischia: lei deve portare avanti la propria narrazione, che vede i medici di tutto il mondo come criminali da portare a Norimberga, e quelli come lei come eroi che sapevano la verità già da anni.

Heather oltre a quel titolo del WSJ riporta anche uno screenshot dal sito del CDC, questo:

Heather ben si guarda dal linkare il comunicato, probabilmente perché sa che chiunque sappia l’inglese e lo leggesse per intero si renderebbe conto appunto che si tratta di linee guida aggiornate, in cui viene spiegato chiaramente che l’aggiornamento è merito dell’attenuarsi della gravità della malattia.

CDC’s updated guidance reflects how the circumstances around COVID-19 in particular have changed. While it remains a threat, today it is far less likely to cause severe illness because of widespread immunity and improved tools to prevent and treat the disease.