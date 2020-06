Sulla bacheca social di Stefano Montanari il 9 giugno 2020 è apparso questo post:

L’informazione o, meglio, ciò che viene comunemente comunicato al popolo, è nelle mani (non ho detto nei cervelli) di personaggi su cui è superfluo esprimere giudizi.

Il gommista, tennista, domatore di asini si è preso una meritata vacanza (di cui godremo tutti) e ora ci si dovrà accontentare del ginecologo televisivo Di Grazia (cercarne il CV), delle censure illuminanti degli scienziati Puente e Coltelli (Butac), delle trasmissioni di “denuncia” come Report e Le Iene. Di confronti non ne avremo, ma faremo come si può.

Nel frattempo, forse approfittando delle vacanze del Virologo (figura retorica dell’antonomasia e, dunque, maiuscola), l’OMS non ce l’ha fatta più a divulgare “novità” ed è stata costretta a dire ciò che io, il farmacista, dico da tempo: i guanti sono un’idiozia pericolosa. Dopotutto, non è la prima volta che il regime si lascia scappare le ovvietà che io mi permetto di ricordare al popolo: ( https://www.corriere.it/…/no-guanti-non-difendono-coronavir…; https://www.ilmessaggero.it/…/guanti_servono_o_no_per_il_vi…)

Ma, del resto: https://health.clevelandclinic.org/why-you-shouldnt-wear-g…/

Sia chiaro: nessun merito da parte mia, ma solo il ricordo di ciò che ho imparato in qualche decennio di studi e di ricerca. Vero è che io non sono pagato da nessuno, non faccio carriera e non amo le passerelle e, così, posso permettermi di non vendere la mia dignità. Ma venderla è un fatto volontario: dunque, se ne può anche fare a meno.

Chissà se chi mi ha sbeffeggiato si renderà conto della figura che, ancora una volta, ha rimediato: una figura che il vecchio Emilio Fede descrisse icasticamente. Ma l’importante è che il popolo continui a crederci e, anzi, combatta con il padrone per restare schiavo senza dignità ( https://youtu.be/Df3nG_8sEow).

A corollario, l’ineffabile Lopalco ha affermato che i guanti vanno usati SOLO IN OSPEDALE (https://www.leggo.it/…/lopalco_guanti_ospedale_oms_oggi_9_g…) quando l’ospedale di Piacenza vieta il loro uso ( https://www.liberta.it/…/vietato-entrare-in-ospedale-coi-g…/ ). Magari, mettetevi d’accordo. Un secolo fa la pubblicità delle farse recitava RIDERE, RIDERE, RIDERE!

A parte che ci cita e la cosa ci fa sempre immenso piacere, significa che gli rompiamo evidentemente le scatole più del dovuto. Ma vediamo con attenzione cosa ci dice Stefano Montanari:

l’OMS non ce l’ha fatta più a divulgare “novità” ed è stata costretta a dire ciò che io, il farmacista, dico da tempo: i guanti sono un’idiozia pericolosa.

No aspettate un secondo, cosa sta sostenendo Montanari? La frase per come l’ha messa sembra dare a intendere che l’OMS finora avesse sostenuto l’utilità dei guanti.

Ma è davvero così?

Purtroppo per il nostro farmacista preferito le cose non stanno come lui vuole passarle, l’OMS come quasi tutti gli scienziati da sempre sostengono che i guanti non servano contro la diffusione del virus. E ci voleva pochissimo tempo per verificarlo.

Da sempre le linee guida dell’OMS spiegano la stessa identica cosa. Ma a Stefano Montanari fa comodo che voi crediate che invece l’OMS in precedenza sostenesse cose differenti. Con questo giochino guadagna like di persone che non fanno la fatica di andare a approfondire. Leggono e si convincono che Montanari sia stato il primo a sostenere la pericolosità dei guanti.

Peccato che sia una bufala.

Ma la cosa che è ancora più un peccato è che io trovi questa citazione, in un video di ByoBlu, che riporta le parole di Stefano Montanari:

…quando ci mettiamo i guanti per contrastare questo corona virus facciamo un disastro dal punto di vista della nostra salute perché impediamo ai nostri funghi, batteri e virus che stanno sulla pelle di interagire con quelli patogeni. Poi con le mani coperte di guanti tocchiamo i nostri vestiti, i cassieri dei pochi negozi aperti (che toccano il denaro, il bancone) su cui si sono depositati i virus, ma il guanto impedisce alle nostre difese immunitarie che stanno sulla pelle di agire…

Non credo sia necessario commentare. Chiunque sia dotato di un minimo di spirito critico capisce che quanto spiegato dall’OMS ha un suo filo logico, quanto riportato nella citazione qui sopra no.

Sia chiaro, come Montanari anche i giornali italiani hanno titolato nella maniera scorretta in merito ai guanti. Anzi, ora che ci faccio caso il post di Montanari è successivo agli articoli sui giornali di oggi. Vuoi vedere che il nostro farmacista non ha fatto alcuna verifica e si è fidato di quel mainstream che tanto si vanta di combattere?

Credo non sia necessario aggiungere altro, ma sarebbe bello vedere almeno da parte di ANSA una smentita su quanto avevano raccontato.

