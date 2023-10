I miti più comuni sui casino online e gioco d’azzardo

Chi gioca sui casino online in Italia e negli altri Paesi tende a essere diffidente, anche a causa di informazioni false che girano in rete. Vediamo quali sono i 6 miti più comuni sui casino e sul gambling online.

1. Le slot sono manipolate

Non è vero che lo staff o l’amministrazione controllano le slot. Ogni slot – e i migliori casino online ne hanno centinaia o anche più di mille – è governato invece da un software con parametri che è impossibile manipolare. Questo vale, in particolare, per i casino regolamentati e approvati dall’AAMS, l’Agenzia italiana che verifica montepremi, andamento dei giochi e tutela i giocatori. Queste piattaforme sono assolutamente sicure per i giocatori.

2. La probabilità di vincere varia in base all’ora e al giorno

Anche questo mito che gira in rete va sfatato: le slot non erogano maggiori vincite in base al giorno o all’ora in cui si gioca. Per esempio, non è vero che sia più facile aggiudicarsi il jackpot nel weekend, perché il software che gestisce le slot non tiene minimamente conto di questi parametri ma genera numeri e simboli in modo del tutto casuale. È vero però che le varie piattaforme online possono prevedere dei bonus legati a certe ore del giorno o a certi giorni particolari e, in caso di vincita, la somma incassata sarà superiore a quella standard.

3. I casino online non pagano i giocatori

Quello del gambling e delle scommesse online è un settore in rapida crescita. Se queste piattaforme non pagassero i giocatori non potrebbero certo continuare a operare: nessun giocatore si affiderebbe mai a un casinò online con una pessima reputazione. Questo vale certamente per siti da casinò italiani con licenza ADM e per i siti come casino online di NonAAMS.com, cioè quelli regolamentati all’estero che non hanno nessun interesse a perdere i loro clienti. Tuttavia, è vero che si verificano saltuariamente casi in cui i giocatori non possono ritirare le somme vinte. Questo, però, avviene perché il giocatore non ha rispettato le condizioni e i termini previsti dal regolamento che alcune volte, va detto, possono essere piuttosto complessi da decifrare.

4. Alle slot con RTP più alto si vince di più

Intanto bisogna chiarire che l’RTP (Return To Player) indica la percentuale degli importi giocati che ritorna ai giocatori. Le slot online con un RTP del 95% hanno un margine del 5% sulle giocate e il resto lo restituiscono ai giocatori; quelle con un RTP del 97% trattengono il 3%. Quindi si vince di più alle slot machine con RTP maggiore? In realtà no, perché l’RTP viene calcolato su una quantità enorme di giocate e su un tempo lunghissimo. L’RTP non è quindi costante ma in un certo momento può essere, per esempio, del 50%, poi del 20%, poi può salire al 120% e così via.

5. Le slot non pagano due volte di seguito

L’idea che non si possa vincere due volte di seguito in una slot machine è abbastanza diffusa, ma non è fondata. Ecco perché molte volte, dopo una vincita consistente, il giocatore passa a un’altra slot. Ma non c’è ragione di farlo. Il software genera numeri e simboli casuali, non tiene conto di eventuali vincite precedenti, quindi si può continuare a giocare alla stessa slot perché si può vincere ancora: se con quella slot ci si diverte, non c’è ragione di cambiarla.

6. Si possono contare le carte al blackjack online

Ci sono stati casi di conteggio delle carte a blackjack in vari casino europei e americani; le gesta di alcuni giocatori organizzati sono state anche immortalate in film di successo. Ma il conteggio delle carte nei casino online è assolutamente impossibile. Chi gioca su piattaforme online non può sapere in anticipo quanti mazzi rimangono in gioco e poi i mazzi vengono mischiati automaticamente dal software alla fine di ogni mano.