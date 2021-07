I vaccini scadono il 20 di ottobre…

Ci avete inviato un audio che, come sempre, trovo interessante caricare online, perché è possibile che qualcuno riconosca la voce di chi l’ha registrato. Magari non la riconoscete con sufficiente certezza da denunciarlo, ma è possibile che la riconoscano i parenti e possano raggiungere il signore e mandarlo amabilmente a quel paese da parte nostra, sarebbe già qualcosa. Nell’audio sentiamo un signore rivolgersi a un’amica, sostenendo di esser segretario nazionale di non si sa quale partito.

L’unico riferimento geografico è alla zona di Brescia, visto che il signore millanta di avere contatti col coordinatore dell’hub vaccinale di Brescia (coordinatore che mi auguro stia provvedendo a una denuncia contro ignoti a cui allegare l’audio). Nel caso, spero anche che qualcuno stia inoltrando la segnalazione anche a Claudio Sileo, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della salute di Brescia.

L’audio che viene fatto circolare è chiaramente fatto da un soggetto che ha solo intenzione di avvelenare il pozzo spargendo disinformazione. Non è il primo e non sarà l’ultimo, sarebbe bello fosse uno di quelli che però vengono identificati e sanzionati.

Dall’audio in questione qualcuno ha ricavato anche un messaggio di testo, questo:

DIFFONDETE IL PIÙ POSSIBILE !!!!! NOTIZIA DA DIFFONDERE MOLTO INTERESSANTE DA UN INSIDER DI PARTITO ! I VACCINI SCADONO TUTTI IL 20 OTTOBRE ! L’UNIONE EUROPE HA APPROV. E CONVALIDATO 5 Terapie DI PROTOCOLLO OBBLIGATORIE PER CURARE IL COVID IN TUTTI I PAESI MEMBRI ,ITALIA COMPRESA QUESTE TERAPIE RISOLVONO IL COVID IN 24/48 ORE CON GUARIGIONE COMPLETA NEL 99, 6 % dei Casi !! PER CUI NESSUNO VIENE PIÙ INTUBATO E ANCHE INTUBATI LA RISOLVONO IN MASSIMO 48 ORE SONO LE TERAPIE ADOTTATE DA BERLUSCONI , BORIS JOHNSON ,TRUMP ECC SONO GIÀ STATE APPROVATE PER DECRETO DEL PARLAMENTO EUROPE IN FUNZIONE DAL 1 OTTOBRE 2021 (POTETE VERIFICARE IN GOOGLE RICERCA DIGITANDO UE TERAPIE OTTOBRE ) PER CUI VERRANNO DISTRIBUITE PIAN PIANINO ( DA NOI MAGARI ARRIVERANNO IL 20 di OTTOBRE ) QUINDI TUTTO L’IMPIANTO SU CUI REGGE L’APPROVAZIONE EMERGENZIALE PER I VACCINI POICHÈ I VACCINI SONO STATI APPROVATI IN VIA EMERGENZIALE NON ESSENDOCI CURE PER IL COVID SECONDO SPERANZA … ( ANCHE SE QUESTO NON È VERO PERCHÈ LE CURE CI SONO MA A LORO NON VANNO BENE PERCHÈ COSTANO POCO E SPERANZA NON VOLEVA RICONOSCERE IDROSSICLOROCHINA E INVERMECTINA ECC) DAL MOMENTO CHE LA UE PRETENDERÁ CHE TUTTI GLI STATI MEMBRI APPLICHINO QUESTO PROTOCOLLO DI CURE ( MONOCLONALI ) DECADE ( AVETE LETTO BENE ) DE-CA- DE L’AUTORIZZAZIONE PER I VACCINI ECCO PERCHÈ VOGLIONO VACCINARE TUTTI ENTRO SETTEMBRE !!!!! PERCHÈ SAPEVANO GIÁ TUTTI CHE ENTRO SETTEMBRE DECADE TUTTO !!! PER CUI PORTARE PAZIENZA NON RICHIEDERE ASSOLUTAMENTE IL GREEN PASS CHE TANTO POGGIA SU IN DCPM MONOCRATICO E INUTILE CHE TANTO DA OTTOBRE NON SERVIRÀ PIÙ A NULLA !!!! IL VACCINO DIVENTA FACOLTATIVO PERCHÈ CI SONO LE CURE !!!!!!

Il fulcro del messaggio che parla di una “scadenza dei vaccini” sarebbe pertanto che, siccome l’UE ha in fase di approvazione cinque possibili terapie – che, se tutto andrà bene, verranno introdotte a partire da fine ottobre – allora i vaccini non serviranno più a nulla, avendo a disposizione appunto delle terapie per trattare la COVID-19. La prima cosa che vorrei spiegare è che per ora non si parla di cure, parola che piace tanto a chi non ne comprende comunque il significato (c’è un nugolo di avvocati a cui andrebbe stracciata la laurea su questa questione) e che soprattutto c’è una grossa differenza tra l’intervento terapeutico e i vaccini.

Le terapie in fase di studio servono infatti per trattare la malattia, alleviarne i danni, non sono medicina preventiva come invece lo sono i vaccini. Sono cose completamente diverse. Il fatto che possano essere introdotte delle terapie di qualche efficacia contro la COVID-19 non significa affatto che i vaccini perdano d’importanza. Vi ricordate il celebre “prevenire è meglio che curare”? Non capirlo significa non capire la fondamentale differenza tra lo stare male e aver bisogno di qualcosa che ci faccia stare meglio, e il non stare male affatto. Tra prendere la malattia e venire ricoverato o non prenderla affatto, o comunque prenderla in forma molto lieve senza bisogno di ospedalizzazione, la differenza è immensa.

Non capirlo, come fanno i signori che condividono audio e testo di cui sopra, è da ignoranti che ci tengono a rimanere tali, che vogliono ignorare le informazioni a disposizione di chiunque.

La notizia delle cinque terapie in fase di approvazione è apparsa su Quotidiano Sanità a fine giugno 2021, non c’è nulla di celato o nascosto. È una notizia vecchia di un mese che qualche disinformatore seriale ha trovato in quest’ultima settimana, attaccandocisi con le unghie e con i denti, cercando di tramutarla in qualcosa che potesse essere utile alla propria agenda. Tanto chi diffonde audio come quello che potete sentire a inizio articolo sa benissimo che il proprio pubblico di riferimento non verificherà alcunché.

Le terapie di cui si parla non sono pilloline che pigli a casa appena hai un tampone positivo e ti salvano dal ricovero, come invece il caro signore nell’audio vuol farvi credere: ad esempio l’uso del Baricitinib (una delle cinque terapie sotto revisione) è per pazienti ospedalizzati che necessitino di ossigeno supplementare. Pazienti che non stanno benissimo e che probabilmente col vaccino nemmeno sarebbero stati ospedalizzati. Ma la voce anonima di spiegare queste cose se ne infischia, convinto di essere completamente protetto dall’anonimato.

L’anno scorso ci fu una donna che venne identificata grazie a un audio pubblicato da un sito di debunking, una mamma che aveva diffuso un audio disinformativo nella chat della scuola, che poi dovette fare i conti con chi l’aveva riconosciuta. Sarebbe bello che anche il signore in oggetto venisse riconosciuto e si dovesse giustificare, ancor meglio se a identificarlo fossero dei parenti stretti che lo mandassero a quel paese. Chi avvelena il pozzo in questo modo fa danno a tutta la comunità, va denunciato e isolato, sia mai che capisca dove sta sbagliando. E se non lo capisce, l’isolamento gli impedirà di fare ulteriori danni.

Non credo di dover aggiungere altro.

