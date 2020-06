Sul Corriere della Sera il 6 giugno è uscito un articolo che titola:

Onestamente nel leggerlo sentivo una vocina che nell’orecchio continuava a fare “gne gne gne gne, hai visto che le mascherine servono, hai visto che dobbiamo metterle…”. Perché tutto l’articolo sembra scritto come se fosse una rivalsa contro chi invece da tempo spiega appunto che l’OMS non ha mai insistito sull’uso da parte di tutti delle mascherine.

Il testo del Corriere comincia così:

I redattori del Corriere purtroppo hanno qualche problema con l’uso delle fonti, tanto che il documento a cui fanno riferimento è nella cartella sul drive C: dell’utente amuglia, immagino la cartella dell’autrice dell’articolo. Essendo quella risorsa non in rete non è raggiungibile. Ma sono andato a cercare a ho trovato il link che potete leggere nella sua interezza qui, correttamente uploadato dal Giornale di Brescia.

Nel testo, che il Corriere non riporta, le informazioni sono premesse da questa frase:

However, the use of a mask alone is insufficient to provide an adequate level of protection or source control, and other personal and community level measures should also be adopted to suppress transmission of respiratory viruses.

Whether or not masks are used, compliance with hand hygiene, physical distancing and other infection prevention and control (IPC) measures are critical to prevent human-tohuman transmission of COVID-19