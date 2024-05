Aseem Malhotra e le sue dichiarazioni sull’OMS

L'ennesima "voce fuori dal coro" che promuove pratiche pseudoscientifiche (...grassi saturi toccasana per la salute...) sostenendo di andare contro Big Pharma che non cielo dikono

Su alcune testate italiane vicine ai movimenti populisti nei giorni scorsi sono apparsi articoli che riportavano l’opinione di un cardiologo britannico su OMS e “Big Pharma”.

Il cardiologo in questione è Aseem Malhotra. Nessuna delle testate italiane che ne ha riporta le parole ha approfondito chi sia Malhotra, anzi, alcuni l’hanno definito “cardiologo di fama internazionale”.

Ma in realtà…

La fama di Malhotra, come di tanti altri soggetti di cui fino a quattro anni fa nessuno aveva mai sentito il nome, è legata a doppio filo all’aver cavalcato ogni possibile populismo e disinformazione durante la pandemia. Sono tanti ad averlo fatto, e alcuni sono arrivati realmente ad avere fama internazionale, ma solo in quanto disinformatori seriali.

Sia chiaro, la carriera di Malhotra parte con buoni auspici, nel 2012 ha guidato i movimenti britannici per la riduzione dei prodotti zuccherati dedicati ai bambini e per eliminare le “macchinette” che li vendono perlomeno dagli ospedali. Questo l’ha fatto diventare un soggetto apprezzato dai tanti che lottano contro l’obesità.

La Pioppi Diet

In seguito ha scritto un libro dove proponeva la sua dieta, la Pioppi Diet (dal nome del villaggio italiano in cui, a suo dire, è nata la dieta mediterranea).

Anche la sua dieta si ispira a quella mediterranea, ma con un’enfasi particolare sulla riduzione dei carboidrati e l’aumento dei grassi saturi. Questa dieta ha ricevuto critiche da varie organizzazioni nutrizionali per essere incoerente con le tradizioni mediterranee autentiche.

I grassi saturi

Sempre lui sostiene che i grassi saturi in grande quantità siano un toccasana per la salute, al punto di sciogliere un cucchiaino di burro e uno di olio di cocco nel suo caffè ogni mattina. Ma anche su questo è stato abbondantemente criticato da colleghi e esperti nutrizionisti. Perché i quotidiani italiani decidono di non raccontarlo? Magari gli stessi quotidiani che cavalcano le battaglie contro i grassi saturi che ci hanno portato alla rimozione dell’olio di palma dai prodotti venduti in Italia. Se volessero essere coerenti dovrebbero dirlo che il loro cardiologo di fama internazionale ha detto che invece quei grassi fanno bene…

Infine, la pandemia

Malhotra è poi emerso come critico dei vaccini a mRNA contro COVID-19, sostenendo che causino gravi effetti collaterali. Questa posizione ha attirato critiche pesanti da parte della comunità medica e delle autorità sanitarie britanniche e non, che hanno evidenziato come le sue affermazioni siano basate su analisi parziali dei dati e siano contraddette da numerose evidenze scientifiche​ (qui FactCheck.org)​. Le sue dichiarazioni sui vaccini COVID-19 hanno portato a indagini da parte del General Medical Council (GMC), che ha inizialmente deciso di non procedere ma poi ha riaperto il caso ammettendo di aver fatto un errore nella scelta iniziale. I procedimenti contro Malhotra sono in corso, vi aggiorneremo su come andranno a finire.

Concludendo

Malhotra non è una fonte affidabile da cui abbeverarsi, ma solo l’ennesima “voce fuori dal coro” che serve a spingere quei movimenti antiglobalisti che desiderano vedere iniziative come l’OMS, l’ONU e l’EU fallire nei loro progetti di un mondo diverso rispetto a quello in cui abbiamo vissuto finora. Pendere dalle labbra di questi soggetti significa far vincere il populismo, che non si basa sulle evidenze ma solo sulla voce di chi urla più forte.

Sappiamo bene di non aver nemmeno trattato le accuse di Malhotra contro l’OMS, ma non ha alcun senso farlo: si tratta di ripetizioni di cose di cui abbiamo già parlato più volte, oggi ci interessava solo mostrarvi come la fonte fosse poco affidabile.

