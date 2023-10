Il graffito (non) di Banksy

Recentemente, in Italia e su vari social media, è stata ampiamente condivisa un’immagine raffigurante un graffito con due bambini: uno situato dietro a del filo spinato, rappresentante i bambini palestinesi, e l’altro dall’altra parte della recinzione, a rappresentare gli ebrei.

Ecco l’immagine in questione:

Molti tra coloro che hanno condiviso l’immagine hanno anche attribuito l’opera a Banksy, denominandola “Mirror”. Ieri, cercando rapidamente da smartphone, non sono riuscito a trovare alcuna conferma dell’attribuzione a Banksy di questo graffito, rendendomi conto che non compariva in nessuna galleria associata al noto artista. Di conseguenza, ho creato un meme veloce per spiegare che non c’era alcuna conferma dell’attribuzione a Banksy di quest’opera.

In breve tempo, un’amica ha fornito informazioni più dettagliate per colmare le mie lacune. L’artista che ha creato l’opera è Alex F. Knudsen, e l’immagine, del 2022, è intitolata “The boy in the striped pyjamas”. Non ero riuscito a trovare la fonte dell’immagine dal mio cellulare, il che era frustrante. Ora, grazie a C.V., sono più informato. Grazie C.V., la tua assistenza è stata preziosa.

maicolengel at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.