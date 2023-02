La foto che commuove il web

La foto è questa, sommata alle parole qui sopra è sicuramente molto d’impatto:

Il problema è che questa foto circola dal 2015, senza che esista nulla che ne dimostri l’autenticità. La foto viene da un post su Reddit (da cui ora è stata rimossa) che era diventato virale nel 2015, ma lo stesso autore del post, interrogato dai giornalisti americani all’epoca, non ha sapure dire altro. Come dimostra uno dei commenti lasciati dall’autore del post originale su Reddit:

“I have no idea what hospital this was taken at, who the doctor is, or what happened to the patient, and you can’t tell from the picture,” Moore wrote on Reddit. “If anyone could, I would not have posted it; I thought it was simply a powerful picture worth sharing.”