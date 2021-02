Il kit indiano contro COVID-19

Ci avete segnalato un post che ci dite circolare su WhatsApp, con questo screenshot:

Nell’immagine si vede un blister di un qualche medicinale e questo testo:

Questo è il kit che vendono in Africa contro il covid ..lo prendi in farmacia..a 10 euro..in India a 2 dollari mio collega italiano con Covid preso questo medicinale che stano usando da per tutto 1 giorno febbre out 2 giorno respirazione ok 3 giorno tosse sparita finita cura test negativo.

Tralasciando il modo in cui è scritto il messaggio, mi è bastato estrapolare la foto del blister, e cercare la stessa online per scoprire un po’ di informazioni interessanti. La prima è che non è vero che questo kit sia venduto in Africa. È un prodotto indiano, distribuito e venduto solo in alcune zone dell’India. La cosa interessante è che qualcuno, probabilmente soggetti simili a quelli che da noi spingono altri farmaci, ha interessi ben precisi nel promuovere questo prodotto. E lo fa con post in italiano, ma anche in inglese, come hanno scoperto i colleghi fact-checker di AfricaCheck.

Come potete vedere qui sopra post simili circolano anche in inglese, ma AfricaCheck li ha trovati in afrikaans e sono sicuro se ne trovino anche in altre lingue. Ho tentato in spagnolo, e ho trovato post ora rimossi sia su Facebook che su Twitter, ma ancora indicizzati su Google:

Sono sicuro che se ci mettiamo a cercare ne troviamo ancora. Ma non è importante, quello che sarebbe importante è capire che al mondo ci sono degli individui che antepongono i propri interessi (politici ed economici) alla salute dei loro simili. Ne abbiamo in Italia e ne hanno in India, e in tutto il resto del globo terracqueo. Qualcuno in India ha interesse che questo Ziverdo Kit sia richiesto ovunque nel mondo. Ma vedete, non è con post social che si dovrebbe fare scienza. Se un farmaco funziona si raccolgono i dati, si fa una pubblicazione, si attende la peer review e solo a quel punto si promuove l’uso di quel particolare trattamento. Invece gli interessi economici e politici stanno ribaltando tutto questo preferendo aizzare le richieste a furor di popolo, che funzionino o no, perché le persone sono influenzabili mentre il metodo scientifico non si può aggirare. Lo stiamo vedendo nel nostro Paese con altre cure, non poi così diverse dallo Ziverdo Kit.

AfricaCheck ha fatto il grosso del lavoro per noi. Sono andati a verificare dove sia distribuito il kit e se questo abbia portato a una diminuzione statistica sulla mortalità da Covid-19. Prima di tutto bisogna rilevare che il kit non risulta essere consigliato nel protocollo indiano per Covid-19, non viene distribuito dal governo centrale ma solo nell’area di Goa, uno dei 28 Stati indiani. Viene venduto a duemila rupie indiane, che sono dieci volte tanto quanto sostenuto nei post che circolano. E l’analisi dei dati della mortalità nelle zone dove non è distribuito e quelle in cui lo è ci porta a concludere che non vi sia alcuna differenza. Qualche furbetto sta sfruttando il fatto che man mano che si è andati avanti coi trattamenti e si sono prese per bene le misure del Sars-Cov-2 i morti sono diminuiti, il furbetto sta tentando di attribuire al kit (in questo caso indiano, ma abbiamo anche dalle nostre parti soggetti della stessa scuola) questo calo della mortalità.

Oltretutto lo stesso governo centrale indiano già a ottobre spiegava che dei tre ingredienti del kit uno non presentava alcuna efficacia:

“Following deliberations, experts decided not to include Ivermectin in the national clinical management protocol for COVID-19 because of lack of sufficient evidence on its efficacy based on randomised trials held in India and abroad“

Io spero che qualcuno abbia nome e cognome dei truffatori che stanno condividendo questo post in Italia, perché questa gente andrebbe identificata e sbugiardata su pubblica piazza, sia per evitare che altri seguano i loro consigli, sia per verificare che interessi economici (o d’altro genere) abbiano nella diffusione di questa disinformazione.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

